Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 958: Asia zabierze Radwanowi syna? Postawi Krzysztofa przed trudnym wyborem! - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Asia Gawryło (Monika Kaleńska) odkryje, że Blanka (Pola Gonciarz) mieszka z Krzysztofem Radwanem (Mateusz Damięcki) i powie wprost, co o tym myśli. W końcu wychowuje syna Krzyśka od lat, jest dla Kubusia (Wiktor Trojan) jak prawdziwa matka i nie dopuści do tego, by stała mu się krzywda. Mocna reakcja Asi w 958 odcinku "Na dobre i na złe" sprowokuje Krzyśka do kontrataku. Przypomni Asi, że nie jest matką Kuby, że to przez jej błędy kiedyś chłopiec został porwany. W rewanżu Aśka zagrozi Radwanowi, że zabierze mu dziecko! Czy spełni swoją groźbę? Sprawdź, co się wydarzy.