Na dobre i na złe, odcinek 958: Rodząca Blanka przyjmie poród pacjentki. Zanim Nina przyjdzie na świat, uratuje inne dziecko - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 21.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka zacznie rodzić. Jako lekarka wie dobrze, z czym wiąże się przyjście dziecka na świat. Milewska uzna, że urodzi Ninkę siłami natury, mimo iż padnie propozycja cesarskiego cięcia.

- Czemu chcesz to przechodzić, jak możesz poprosić Radwana albo Waszka o cesarkę? - zapyta Gloria w 958 odcinku "Na dobre i na złe".

- Chcę wszystko zapamiętać. Chcę być z Niną na sto procent od samego początku... Na dobre i na złe - stwierdzi ciężarna.

- Wyprodukowałaś ją... Jak to nie jest sto procent, to ja nie wiem, co jest! - uzna twardo koleżanka z Leśnej Góry.

Rodząca Blanka uratuje życie innego dziecka

Podczas kiedy Blance będą towarzyszyły kolejne skurcze, Milewska zauważy, że inna kobieta potrzebuje większej pomocy. Mowa o Basi (Emilia Łuczak), która także będzie oczekiwała na przyjście na świat dziecka. Ciężarna kobieta zobaczy na rękach krew! Wtedy Blanka zbada pacjentkę.

- Ja nie mogę wyciągnąć tej ręki. Trzymam główkę dziecka. Proszę żebyście zachowali spokój. Oddychaj... - poinstruuje Blanka. Od razu rozpozna, że doszło do wypadnięcia pępowiny i niezbędna okaże się natychmiastowa cesarka.

Milewska wyląduje w sali operacyjnej razem z Basią.

- Myślałem, że na czas porodu dostałaś wolne - skomentuje sytuację Molenda (Filip Bobek).

- W położnictwie nie ma litości - podsumuje Blanka i natychmiast dostanie silnego skurczu!

Blanka uratuje dziecko Basi, po czym sama urodzi Ninkę

Na szczęście Milewska świetnie opanuje sytuację w 958 odcinku "Na dobre i na złe". Dziecko Basi przyjdzie na świat i to m.in. dzięki pomocy Blanki! Chwilę później sama Milewska również urodzi, a na świecie pojawi się Nina. Zadowoleni znajomi z Leśnej Góry pogratulują koleżance. Nowonarodzona dziewczynka trafi na oddział Trettera (Piotr Garlicki), gdzie zakradnie się Tomaszek (Antoni Sałaj). Pobierze materiał do badań DNA. To Mario (Marcin Korcz) chce zyskać pewność, czyją córką jest Nina...