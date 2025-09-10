Na dobre i na złe, odcinek 962: Maria pocałuje Michała! Postawi jej ultimatum - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 962 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 962 odcinku "Na dobre i na złe" niezdecydowana Maria znów zafunduje Michałowi prawdziwą huśtawkę emocji, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Wilczewski dowie się, że Malewicz chce rzucić pracę w Leśnej Górze, co mocno go zasmuci. I to nie ujdzie uwadze samej lekarki, której aż zrobi się go żal. Do tego stopnia, że spróbuje go pocieszyć, ale niestety z marnym skutkiem!

- Nie bądź na mnie zły... - poprosi go Maria.

- A co ci to robi za różnicę, czy jestem zły, czy nie?! Jak jestem, to mój problem! - uzna Michał.

Ale w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz tak łatwo nie odpuści i nieoczekiwanie w końcu przyzna się Wilczewskiemu do swoich uczuć, które będzie do niego żywić, czym już kompletnie go zszokuje!

- Nie do końca, bo pracujemy razem i... też cię lubię - wyzna znienacka Malewicz.

- Czy ty się możesz, dziewczyno, zdecydować? - oburzy się Wilczewski.

Michał będzie skołowany zachowaniem Marii w 962 odcinku "Na dobre i na złe"!

I nic dziwnego, gdyż przecież do tej pory Maria będzie go regularnie zbywać, a teraz w 962 odcinku "Na dobre i na złe" nagle zmieni zdanie, czym jeszcze bardziej go skołuje! Tym bardziej, że jeszcze niedawno Malewicz chwytała się, czego mogła, aby go od siebie odsunąć i nawet okłamała go, że ma już męża, a tu nagle wypali z czymś takim, czego Michał jej nie daruje!

Oczywiście, w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Wilczewski od razu jej to wytknie, ale ona znajdzie sposób na to, aby szybko go wyciszyć i uspokoić!

- Spuściłaś mnie na drzewo, nie pamiętam, ile razy, ale mnie "lubisz"? - wytknie jej Michał.

Malewicz uspokoi Wilczewskiego w 962 odcinku "Na dobre i na złe", ale nie na długo!

I w tym momencie w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz jeszcze bardziej niespodziewanie postanowi zamknąć mu usta pocałunkiem! Maria przyciągnie Michała do siebie i zacznie go całować, aby tylko Wilczewski przestał ględzić i marudzić, co oczywiście podziała, bo wówczas lekarz momentalnie się uciszy! A nawet odwzajemni jej pocałunek!

Jednak ich sielanka w 962 odcinku "Na dobre i na złe" nie potrwa długo, gdy Michał dowie się, że nie jest sam w walce o serce Marii! A to dlatego, że dołączy do niej także inny chirurg, a jej dawny znajomy Jakub Dobry (Mateusz Kmiecik), który w poprzednim sezonie wykonywał w Leśnej Gorze nowatorski przeczep płuc! I w nowym sezonie także da o sobie znać, przez co dla Wilczewskiego "zabawa" znów zacznie się na nowo. Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!