Na dobre i na złe, odcinek 962: Maria pocałuje Michała! Postawi jej ultimatum - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 962 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2
W 962 odcinku "Na dobre i na złe" niezdecydowana Maria znów zafunduje Michałowi prawdziwą huśtawkę emocji, gdy jak podaje swiatseriali.interia.pl Wilczewski dowie się, że Malewicz chce rzucić pracę w Leśnej Górze, co mocno go zasmuci. I to nie ujdzie uwadze samej lekarki, której aż zrobi się go żal. Do tego stopnia, że spróbuje go pocieszyć, ale niestety z marnym skutkiem!
- Nie bądź na mnie zły... - poprosi go Maria.
- A co ci to robi za różnicę, czy jestem zły, czy nie?! Jak jestem, to mój problem! - uzna Michał.
Ale w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz tak łatwo nie odpuści i nieoczekiwanie w końcu przyzna się Wilczewskiemu do swoich uczuć, które będzie do niego żywić, czym już kompletnie go zszokuje!
- Nie do końca, bo pracujemy razem i... też cię lubię - wyzna znienacka Malewicz.
- Czy ty się możesz, dziewczyno, zdecydować? - oburzy się Wilczewski.
Michał będzie skołowany zachowaniem Marii w 962 odcinku "Na dobre i na złe"!
I nic dziwnego, gdyż przecież do tej pory Maria będzie go regularnie zbywać, a teraz w 962 odcinku "Na dobre i na złe" nagle zmieni zdanie, czym jeszcze bardziej go skołuje! Tym bardziej, że jeszcze niedawno Malewicz chwytała się, czego mogła, aby go od siebie odsunąć i nawet okłamała go, że ma już męża, a tu nagle wypali z czymś takim, czego Michał jej nie daruje!
Oczywiście, w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Wilczewski od razu jej to wytknie, ale ona znajdzie sposób na to, aby szybko go wyciszyć i uspokoić!
- Spuściłaś mnie na drzewo, nie pamiętam, ile razy, ale mnie "lubisz"? - wytknie jej Michał.
Malewicz uspokoi Wilczewskiego w 962 odcinku "Na dobre i na złe", ale nie na długo!
I w tym momencie w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Malewicz jeszcze bardziej niespodziewanie postanowi zamknąć mu usta pocałunkiem! Maria przyciągnie Michała do siebie i zacznie go całować, aby tylko Wilczewski przestał ględzić i marudzić, co oczywiście podziała, bo wówczas lekarz momentalnie się uciszy! A nawet odwzajemni jej pocałunek!
Jednak ich sielanka w 962 odcinku "Na dobre i na złe" nie potrwa długo, gdy Michał dowie się, że nie jest sam w walce o serce Marii! A to dlatego, że dołączy do niej także inny chirurg, a jej dawny znajomy Jakub Dobry (Mateusz Kmiecik), który w poprzednim sezonie wykonywał w Leśnej Gorze nowatorski przeczep płuc! I w nowym sezonie także da o sobie znać, przez co dla Wilczewskiego "zabawa" znów zacznie się na nowo. Z jakim skutkiem? Przekonamy się już niebawem!