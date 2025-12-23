M jak miłość, odcinek 1902: Decydująca wizyta Mateusza w Grabinie. Barbara pozna sekret wnuka - WIDEO, ZDJĘCIA

"M jak miłość" odcinek 1902 - poniedziałek, 19.01.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Na początku wizyty w Grabinie w 1902 odcinku "M jak miłość", gdzie Mateusz przyjedzie z Majką i Jankiem, chcąc spędzić trochę czasu w spokojnym, rodzinnym otoczeniu, Barbara już zauważy pierwsze sekrety wnuka. Podczas pierwszych rozmów i spacerów w urokliwych zakątkach wsi będzie widać, że Mostowiak jest zauroczony koleżanką ze studiów. Majka z kolei poczuje się w Grabinie jak u siebie.

– Grabina jest dla Majki takim miejscem, które jest oazą spokoju, rodziny i miłości. Od pierwszych chwil czuje się tam jak u siebie. - mówi aktorka Matylda Giegżno w „Kulisach M jak miłość”.

Barbara przyjrzy się Majce w 1902 odcinku "M jak miłość"

Podczas pobytu w Grabinie Mateusz i Majka będą spędzać czas na wspólnych spacerach, rozmowach i przy ognisku, a także na kąpielach w rzece. To właśnie w tych spokojnych chwilach Mateusz będzie mógł powoli pokazać dziewczynie, jak bardzo mu na niej zależy, choć nie odważy się jeszcze wyznać swoich uczuć wprost. To dość trudne zważywszy na fakt, iż Majka jest zajęta!

Barbara od razu zauważy zmiany w zachowaniu wnuka. Jak przyznała Teresa Lipowska w „Kulisach M jak miłość”: – Jest nowa dziewczyna, którą przyprowadza, jest to dziewczyna innego chłopaka, ale ja jako doświadczona babcia wiem, że coś na dnie u Mateusza się pali w stosunku do tej Majki.

W 1902 odcinku "M jak miłość" Barbara zaczyna dostrzegać emocje wnuka, a jednocześnie Ucieszy się, że Majka odnajduje się w Grabinie i może poczuć ciepło i bliskość rodziny. To sprawi, że wspólna wizyta nie będzie jedynie przyjemnym wypadem, ale również momentem, który może przełamać dotychczasowe bariery w relacji Mateusza i Majki.

Mateusz zakochany w Majce

Pobyt w Grabinie stanie się okazją do zacieśnienia więzi między studentami. Majka poczuje się tu bezpiecznie i akceptowana, a Mateusz będzie mógł obserwować jej reakcje i zbliżać się do niej krok po kroku. Wspólne chwile w naturze, rozmowy i bliskość stworzą atmosferę, w której uczucia Mateusza mogą wreszcie wyjść na powierzchnię. Barbara zawsze stanie za wnukiem.