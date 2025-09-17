Na dobre i na złe, odcinek 962: Drago bohaterem Leśnej Góry! Nikt nie będzie świadomy, że to on jest hakerem - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 962 - środa, 24.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 962 odcinku "Na dobre i na złe" Jan Kowalski, nowy szef informatyków w Leśnej Górze, szybo stanie się bohaterem, gdy uda mu się przywrócić szpitalowi system komputerowy, czego nie umiał zrobić jego poprzednik. I nic dziwnego, gdyż przecież, kto będzie lepiej wiedzieć, jak to zrobić, jak nie osoba, która do tego doprowadziła, bo to właśnie on będzie hakerem!

Tyle tylko, że w 962 odcinku "Na dobre i na złe" nikt z lekarzy nie będzie wiedział, że to Drago za wszystko odpowiada, przez co haker szybko wkupi się nie tylko w ich łaski, ale przede wszystkim dyrektorki Agaty (Emilia Komarnicka), która z powodu ostatnich problemów będzie musiała tłumaczyć się już nie tylko przed dziennikarzami, ale aż przed Ministerstwem Zdrowia.

- Hakerzy zablokowali wam dostęp do systemu, odcięli komunikację wewnętrzną, dostępy do kart, historii chorych, wysiadł wam sprzęt diagnostyczny, wyciekły dane pacjentów… - nasłucha się Agata.

Jan Kowalski wkupi się w łaski lekarzy i dyrektorki szpitala w Leśnej Górze w 962 odcinku "Na dobre i na złe"!

I z tego względu w 962 odcinku "Na dobre i na złe" Kowalski niemal spadnie jej z nieba, a Woźnicka będzie mu dozgonnie wdzięczna, zupełnie nieświadoma tego, że to właśnie on sprowadził na nią wszelkie problemy i naraził życie setek pacjentów! I trudno się jej dziwić, gdyż Jan niczym się nie zdradzi, przez co nie będzie miała nawet powodów, aby go podejrzewać.

Tak samo jak w 962 odcinku "Na dobre i na złe" i jej koledzy lekarze, gdyż Drago przed nikim się nie ujawni, dzięki czemu nie tylko zyska w ich oczach, ale także wciąż będzie mógł na spokojnie działać. Jednak czy dalej uda mu się to ukrywać?

Czy haker Drago w końcu wpadnie w nowych odcinkach "Na dobre i na złe"?

Czy w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" lekarze i dyrektorka szpitala w Leśnej Górze w końcu poznają się na Janie Kowalskim i zdemaskują hakera Drago? A może nowy szef informatyków już zaprzestanie swoich działań, a prawda nigdy nie wyjdzie na jaw?

Czy w następnych odcinkach "Na dobre i na złe" Drago też się upiecze? A może wreszcie wpadnie? Czy zdradzi wówczas Maksa Begera (Tomasz Ciachorowski), na rzecz którego będzie działał? A może kardiochirurg wykorzysta i jego? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!