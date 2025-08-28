Na dobre i na złe. Nowy pracownik szpitala oszust wykiwa wszystkich! Tak haker Drago wkupi się w łaski Leśnej Góry - ZDJĘCIA

Małgorzata Pala
2025-08-28 11:06

W 961 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry dołączy nowy pracownik. Tym razem nie chodzi o wziętego lekarza, a specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki. Wszystko dlatego, że wraz z rozpoczęciem nowego sezonu "Na dobre i na złe" nie zniknie problem ataków hakerskich na placówkę. Agata (Emilia Komarnicka) przyjmie do pracy niejakiego Jana Kowalskiego. Szkoda tylko, że w 961 odcinku "Na dobre i na złe" nie przewidzi, że Kowalski to tak naprawdę Drago (Piotr Gadomski), główny sprawca ataków na Leśną Górę!

„Na dobre i na złe" odcinek 961 po wakacjach - środa, 17.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Nowy sezon "Na dobre i na złe" przyniesie kontynuację wątku z atakiem hakerskim w Leśnej Górze. Agata póki co nie ma pojęcia, co dzieje się z systemem, który nagle zaczął mocno szwankować. Do tego stopnia, że w salach operacyjnych potrafił wysiąść prąd, a lekarze nie mieli dostępu do sprzętu, lodówek i automatycznych drzwi. Skandal wykończy niejednego pracownika psychicznie i tak też się stanie z informatykiem z Leśnej Góry, który w 961 odcinku "Na dobre i na złe" złoży wypowiedzenie. 

- (...) Przygotowałem raport z dzisiejszych wydarzeń. Awaria tomografów, zawieszenie wewnętrznego systemu szpitalnego... Nie znalazłem przyczyny. Poddaję się - cytuje portal światseriali.interia.pl słowa podłamanego informatyka (Paweł Olearczyk).

- To znaczy? - zapyta dyrektorka.

- Odchodzę. Dzisiaj.

- Trzeba jak najszybciej kogoś znaleźć - powie Woźnicka Konicy (Robert Koszucki). 

- Ogłoszenie? Firma headhunterska? - podrzuci Rafał. 

- Wszystko naraz - stwierdzi zdesperowana kobieta.

Agata zatrudni Drago. Poda się za Jana Kowalskiego 

Skoro miejsce informatyka się zwolni, oszust i haker Drago od razu zacznie działać. Oczywiście nie poda prawdziwych danych. Przedstawi się jako Jan Kowalski i zacznie pracę w placówce... Jakie byłoby zdziwienie Agaty, gdyby tylko wiedziała, że w 961 odcinku "Na dobre i na złe" daje pracę głównemu sprawcy całego skandalu! 

- To pan Jan, nasz nowy informatyk. Pomoże nam ogarnąć bałagan w szpitalu - przedstawi Woźnicka Konicy. 

- Jan Kowalski. Bardzo mi miło - przywita się Drago.

- Rafał Konica. Witamy w oku cyklonu - początkowo nikt nie przewidzi, kim tak naprawdę jest złowrogi haker...

Na dobre i na złe ZWIASTUN. Nowy sezon od 3 września