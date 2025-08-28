Na dobre i na złe. Nowy pracownik szpitala oszust wykiwa wszystkich! Tak haker Drago wkupi się w łaski Leśnej Góry - ZDJĘCIA

W 961 odcinku "Na dobre i na złe" do Leśnej Góry dołączy nowy pracownik. Tym razem nie chodzi o wziętego lekarza, a specjalistę ds. cyberbezpieczeństwa i informatyki. Wszystko dlatego, że wraz z rozpoczęciem nowego sezonu "Na dobre i na złe" nie zniknie problem ataków hakerskich na placówkę. Agata (Emilia Komarnicka) przyjmie do pracy niejakiego Jana Kowalskiego. Szkoda tylko, że w 961 odcinku "Na dobre i na złe" nie przewidzi, że Kowalski to tak naprawdę Drago (Piotr Gadomski), główny sprawca ataków na Leśną Górę!