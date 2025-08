Na dobre i na złe. Gloria zatęskni za Maksem! Ściągnie Begera z powrotem, ale on już nie będzie jej chciał

Stęskniona Gloria szybko zdradzi się przed Maksem w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

W nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Gloria skontaktuje się z Maksem i ściągnie go z powrotem do Leśnej Góry. I choć Beger już tam nie będzie pracował, to jednak nie odmówi Krasuckiej i zjawi się w szpitalu, aby skonsultować przypadek swojego byłego pacjenta. Tyle tylko, że początkowo jeszcze nie będzie wiedział, że to jedynie pretekst, gdyż tak naprawdę lekarce będzie chodziło o coś zupełnie innego!

I jak podaje swiatseriali.interia.pl w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej da to po sobie poznać już na samym początku! I to jednym prywatnym, a nie służbowym pytaniem!

- Trudny czas, co? - zagai ją Maks.

- A ty? Jak sobie radzisz? - spyta Gloria.

- Świetnie - odpowie krótko Beger.

- To dobrze. Dziękuję, że... - zacznie Krasucka, ale kardiochirurg wejdzie jej w słowo i od razu przejdzie do rzeczy - Moja obecność w szpitalu... wywołuje sensację. Niektórzy głośno to komentują. Co ze Szmarogą?

Krasucka będzie się wypierać, ale Beger prędko ją zdemaskuje w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej!

W tym momencie nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Krasucka zacznie opowiadać o pacjencie, ale Beger już zacznie się domyślać, że chodzi jej o coś zupełnie innego! I choć w pierwszej chwili jego była kochanka oczywiście zaprzeczy, to jednak zbyt długo nie da rady tego ukrywać, bo Maks w końcu ją przejrzy!

- Nadal nie mogę uwierzyć, że mnie tutaj zaprosiłaś - wyzna Maks.

- Nie zaprosiłam cię. Poprosiłam o pomoc, bo z jego sercem jest coś nie halo. Potrzebuję twojej wiedzy, nie twojej ironii - okłamie go Gloria.

A to dlatego, że w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej szybko wyjdzie na jaw, że Krasucka doskonale wszystko wiedziała i wcale nie potrzebowała przy tym porady Begera! I gdy Maks to odkryje, to zdemaskowana Gloria nagle zamilknie!

- Z tym sercem to nic poważnego. Wiesz o tym. Nie dlatego mnie tu zaprosiłaś - wypali Beger, ale początkowo nie doczeka się odpowiedzi. Jednak oczywiście nie odpuści - Gloria...

- Co? - zdoła wydusić z siebie końcu Krasucka.

Maks odtrąci Glorię w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach!

I dopiero wtedy w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach Gloria przyzna się do swoich prawdziwych intencji. Ale wówczas będzie na to już za późno, gdyż Maks już nie będzie nią zainteresowany i ją odtrąci, tak samo jak ona go przed chwilą, jak nie chciała się do tego przyznać, jak i wcześniej!

- Mówiłeś, że u ciebie świetnie? Myślałam... Czyli... niczego nie potrzebujesz? - upewni się Gloria.

- Nie - odpowie jej Beger.

Jak w tej sytuacji w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej zachowa się Gloria? Czy odpuści sobie Maksa? A może wręcz przeciwnie jednak postanowi o niego zawalczyć? Przekonamy się już niebawem!