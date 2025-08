Na dobre i na złe. Maks Beger wróci do Leśnej Góry! I to na prośbę personelu szpitala - ZDJĘCIA

Leśna Góra wróci do PRL-u w „Na dobre i na złe” po wakacjach

We wrześniu w „Na dobre i na złe” awaria spowodowana przez hakera wymusi kontrowersyjne rozwiązanie – zaprowadzenie lekarskich notesów z odręcznymi wpisami. Tak zarządzi Jadzia (Aldona Jankowska). I wprowadzi ten plan w życie pomimo szyderstw i oporu Falkowicza (Michał Żebrowski).

Będą błagać Begera o powrót do Leśnej Góry w „Na dobre i na złe”

Rozstanie Begera ze szpitalem w Leśnej Górze w „Na dobre i na złe” będzie krótkie. Widać trudny, niepotrafiący trzymać emocji na wodzy lekarz i ta lecznica są sobie pisani. W nowym sezonie to sam personel medyczny będzie go prosił, by wrócił. Ten „personel” to Gloria. Kardiolożka będzie miała takie same problemy w pracy w klinice, jak wszyscy inni – awaria utrudni pracę tak, że będzie się wydawało, iż do Leśnej Góry znowu zawitał PRL. Do Krasuckiej trafi dawny pacjent Maksa, Marek Szmaroga i lekarka poprosi Begera o pomoc:

- Mam pacjenta, Marek Szmaroga. Szpital jest w trybie analogowym, nie mam dostępu do przebiegu choroby. Informatyk znalazł w kopiach zapasowych, że był twoim pacjentem. Ma duszności, bóle w klatce piersiowej i brzucha, ale całkiem niezły fizykalnie. W EKG widać zaburzenia przewodnictwa, powolny rytm serca, więc sprawa jest kardiogenna. Nie wiem, czy go odsyłać, bo nasz oddział kardiologiczny przestał, de facto, działać...

Maks obojętnym tonem zaleci dalsze badania. Kiedy ich wyniki ponownie nie pozwolą na konkretną diagnozę, Gloria znowu zadzwoni i przekaże niepokojące wieści – pacjent, który okazał się agresywny, będzie miał niejednoznaczny obraz serca i wciąż będzie niestabilny. Dopiero teraz Beger się nim naprawdę zainteresuje – a raczej jego przypadkiem chorobowym. Krasucka wykorzysta tę chwilę, w której lekarz okaże ciekawość i poprosi, by przyjechał do szpitala obejrzeć Szmarogę. Maks będzie szczerze zdziwiony:

- Chcesz, żebym przyjechał do szpitala?!

Można się domyślać, że Maks nie przepuści takiej okazji i na pewno przyjedzie do kliniki. Jakie wrażenie wywoła na zespole jego przyjazd…?

Nowy odcinek „Na dobre i na złe” 3 września 2025

W czasie wakacyjnych miesięcy możemy przypomnieć sobie odcinki serialu w każdą sobotę o godz. 16.20. A pierwszy nowy odcinek 27. sezonu zostanie wyemitowany w środę, 3 września 2025 roku, o 20:55 w TVP2.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl