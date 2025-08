Na dobre i na złe. Nikogo nie ucieszy powrót Maksa do szpitala. Będzie zawiedziony chłodem Glorii - ZDJĘCIA

Maks znowu w Leśnej Górze w „Na dobre i na złe”

W nowym sezonie „Na dobre i na złe” Gloria poprosi Maksa o pomoc. Będzie mieć problem diagnostyczny z jego dawnym pacjentem. A w sytuacji, kiedy na skutek ataku hybrydowego na szpital nikt z personelu nie będzie mieć dostępu do dokumentacji elektronicznej, uzna, że najłatwiej będzie, jeżeli poprosi zwolnionego Begera o zbadanie Marka Szmarogi.

W „Na dobre i na złe” Beger rozczaruje się dystansem Glorii

Kiedy Maks ponownie spotka się z Glorią w szpitalu w „Na dobre i na złe” po wakacjach, rozmowa między nimi nie będzie się kleić. Po wymienieniu bardzo zdawkowych uprzejmości Beger stwierdzi, że u niego wszystko świetnie i że jest bardzo zaskoczony jej zaproszeniem. Krasucka od razu stanowczo nie zgodzi się, by nazywać jej prośbę zaproszeniem. Z jej strony była to tylko prośba o pomoc. Maks będzie rozczarowany i skomentuje jej konkretny ton. Gloria nie będzie mu dłużna:

- A ty zawsze potrafiłeś bagatelizować wszystko, co naprawdę ważne. Każda twoja błyskotliwa uwaga przypomina mi, dlaczego już nie pracujesz w tym szpitalu.

- Dobrze. Nie chcę się z tobą kłócić. Nie teraz. Powiedz mi dokładnie, co się dzieje z pułkownikiem. Sporo ryzykujesz, zapraszając mnie tutaj – odpowie Beger.

Omówią sytuację pacjenta i Maks nagle podsumuje, że wcale nie jest ona groźna i na pewno nie z tego powodu kardiolożka go „zaprosiła” – znowu użyje tego słowa, z rozmysłem. Gloria właściwie tego nie skomentuje, zapyta go tylko, czy czegoś potrzebuje, a on odpowie, że nie… Dziwna to będzie rozmowa i nie do końca przyjemna, jak gdyby obie strony spodziewały się po niej czegoś innego. Na pewno nie takiego chłodu. A może ten dystans będzie miał na celu tylko maskować prawdziwe uczucia?

Majka wścieknie się na widok Maksa w „Na dobre i na złe” we wrześniu

Kiedy po spotkaniu z Glorią i obejrzeniu Szmarogi zwolnionego Maksa zaczepi na korytarzu Aleś (Paweł Małaszyński) i poprosi o konsultację, zjawi się Majka (Katarzyna Wuczko). Widok Begera natychmiast wyprowadzi ją z równowagi. Powie mu, że nie ma prawa przebywać w szpitalu, chyba że jako pacjent, a on kompletnie – i bardzo niegrzecznie – ją zlekceważy.

