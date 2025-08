Na dobre i na złe. Maks przegra starcie z Majką po powrocie do Leśnej Góry. Skawina mu nie daruje - ZDJĘCIA

Beger ponownie w Leśnej Górze w „Na dobre i na złe”

Awaria w szpitalu w Leśnej Górze da się we znaki i lekarzom i pacjentom. Do Glorii trafi dawny pacjent Maksa, a kardiolożka nie będzie miała dostępu do jego elektronicznej karty chorobowej. Postanowi poprosić o pomoc Begera, choć może nie tylko dlatego do niego zadzwoni… Tak czy owak padnie propozycja konsultacji pułkownika Marka Szmarogi w klinice. Najpierw zwolniony lekarz zleci badania, a kiedy wyniki niczego nie wyjaśnią, zgodzi się przyjechać.

Starcie Maksa z Majką w „Na dobre i na złe” po wakacjach

Maks zdecyduje się zawitać w progi szpitala w Leśnej Górze na prośbę Glorii w nowym sezonie „Na dobre i na złe” i będzie jasne, że przy tej okazji może stanąć oko w oko z Majką. Ale najpierw trafi na korytarzu kliniki na Alesia, który będzie bardzo zdziwiony jego widokiem. Beger wyjaśni, po co przyjechał i powie, że właśnie wychodzi. Zagajewski go powstrzyma, bo też poprosi go o przysługę – pomoc w konsultacji ośmioletniej dziewczynki. Kiedy będą rozmawiać, pojawi się Majka i natychmiast, nasrożona, zapyta Maksa, co robi w Leśnej Górze. On nie uzna za słuszne tego wyjaśnić, a poza Skawiną jeszcze inne osoby z personelu zatrzymają się zaciekawione, czekając na rozwój wypadków. Majka powie mu dobitnie:

- Chyba, że przyszedł pan tu jako pacjent. Tylko jako pacjent ma pan prawo.

Niestropiony Beger zlekceważy pielęgniarkę. Powie tylko ironicznie Alesiowi, że następnym razem mogą jego wytknąć palcami, jakby publicznie wyrażając zdanie, że to, co mówi Majka, nie ma w ogóle znaczenia i nie należy brać jej poważnie. To będzie bardzo niegrzeczne… Ale nie pozostanie mu nic innego, jak opuścić szpital, więc i tak Skawina będzie górą.

Nowy odcinek „Na dobre i na złe” 3 września 2025

W czasie wakacyjnych miesięcy możemy przypomnieć sobie odcinki serialu w każdą sobotę o godz. 16.20. A pierwszy nowy odcinek 27. sezonu zostanie wyemitowany w środę, 3 września 2025 roku, o 20:55 w TVP2.

Cytat za: Swiatseriali.interia.pl