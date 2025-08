Na dobre i na złe. Atak na Leśną Górę to zemsta za Helenę? Rafał znowu podejdzie żonę Alesia - ZDJĘCIA

Rafał chciał wykorzystać Helenę w „Na dobre i na złe”

W poprzednim sezonie „Na dobre i na złe" Helena uwierzyła, że Rafałowi chodzi o rzetelny wywiad na temat łamania praw człowieka na Białorusi i dlatego zdecydowała się wyjść wcześniej ze szpitala. Ale Kostrzewa chciał tylko wyciągnąć od niej informacje o Alesiu (Paweł Małaszyński). To z nim jego była kochanka, Iga (Anna Szymańczyk), ma teraz romans.

Rafał znowu będzie chciał coś ugrać z Heleną w „Na dobre i na złe” we wrześniu

Szukający rozgłosu Rafał Kostrzewa znów skontaktuje się z Heleną w nowych odcinkach „Na dobre i na złe” po wakacjach. Tym razem będzie usiłował połączyć atak na szpital w Leśnej Górze z jej działalnością polityczną. Tak poprowadzi wywiad z Zagajewską, by stało się jasne, że to jej walka o prawa człowieka na Białorusi jest przyczyną problemów pacjentów kliniki. Powie jej, że swoje informacje otrzymał po kontakcie z policją, która przekazała mu, iż szpitalowi grożono w związku z tym, czym się zajmuje, ponieważ jest żoną pracującego tam lekarza. Helena przyzna, że rzeczywiście klinika otrzymała SMS z groźbami. Kostrzewa będzie drążył:

- Może chciałaby pani to dla mnie skomentować? Czuję się odpowiedzialny, bo wcześniej o tym rozmawialiśmy...

Helena zdecyduje się na udzielenie odpowiedzi…

Rafał oskarży Helenę w „Na dobre i na złe” po wakacjach

W rozmowie z Heleną Rafał spróbuje udowodnić, że to jej zapatrywania stoją za katastrofą w szpitalu, która utrudnia pracę lekarzom i korzystanie z opieki pacjentom:

- Jest pani znaną działaczką praw człowieka na Białorusi. Czy ten chaos w szpitalu może mieć związek z pani działalnością?

Zagajewska szczerze przyzna w nowym sezonie „Na dobre i na złe”, że to może być prawda – nie będzie jeszcze wiadomo, że to haker Drago stoi za atakiem hybrydowym na placówkę. Kostrzewa spróbuje obarczyć jej słuszną inicjatywę winą za utrudnienia dla pacjentów. Właśnie taką postawi sobie tezę, by zdobyć więcej odbiorców na wzbudzeniu konfliktu i zrobieniu z Heleny kozła ofiarnego. Wytknie jej, że jako żona lekarza powinna wziąć pod uwagę zarówno jasne, jak i ciemne strony swojej aktywności na rzecz praw człowieka na Białorusi…

Nowy odcinek serialu już we wrześniu.

Cytaty za: Swiatseriali.interia.pl