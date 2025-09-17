Na dobre i na złe, odcinek 961: Beger wróci do Leśnej Góry dla Glorii. To nie przypadek, że haker Drago zakręci się koło Maksa - ZDJECIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 961 - środa, 17.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Powrót Maksa Begera do Leśnej Góry w 961 odcinku "Na dobre i na złe" wywoła niezłą sensację na szpitalnym korytarzu! Nie sposób się dziwić, bo Agata Woźnicka (Emilia Komarnicka) zwolniła Begera z pracy w atmosferze skandalu po pogrążającym go raporcie psychiatrycznym. Wówczas nikt nie podejrzewał, że znakomity kardiochirurg jeszcze kiedyś przekroczy próg szpitala.

Gloria i Maks Beger znów razem w 961 odcinku "Na dobre i na złe"?

To Gloria, była kochanka Maksa, w 961 odcinku "Na dobre i na złe" sprowadzi go do Leśnej Góry, żeby skonsultował jej pacjenta, pułkownika Marka Szmarogę (Rafał Dziwisz). Między dawnymi kochankami znów zacznie iskrzyć. Choć oboje będą udawać, że ich romans to już przeszłość.

- Nadal nie mogę uwierzyć, że mnie tutaj zaprosiłaś… - zauważy Beger. - Nie zaprosiłam cię. Poprosiłam o pomoc - wyjaśni Gloria. - Wiedziałem, że wrócisz do tego tonu... Zawsze byłaś konkretna! - A ty zawsze zawsze bagatelizowałeś rzeczy naprawdę ważne i może dlatego już tu nie pracujesz! - zarzuci mu Gloria. - Dobrze, proszę cię, nie kłóćmy się. Nie teraz! - Z tym sercem to nie poważnego, wiesz o tym? Gloria... - Maks zbliży się do Glorii, weźmie ją za rękę, jakby chciał pocałować. - Co? Przecież powiedziałeś, że jest świetnie...

Beger wypędzony z Leśnej Góry przez pielęgniarkę w 961 odcinku "Na dobre i na złe"

Powrót Begera w 961 odcinku "Na dobre i na złe" wyjątkowo oburzy jedną z jego ofiar, pielęgniarkę Majkę (Katarzyna Wuczko). To właśnie ona przypomni Maksowi, że nie może przebywać w szpitalu, chyba że jako pacjent. Lekarz od razu poszuka drogi do wyjścia. - Uważaj, dzisiaj mnie wytykają palcami, ale jutro może przyjść kolej na ciebie... - poradzi Aleksowi Zagajewskiemu (Paweł Małaszyński) na odchodne.

Nieprzypadkowe spotkanie Begera z Drago w 961 odcinku "Na dobre i na złe"

W finale 961 odcinka "Na dobre i na złe" na Begera zwróci uwagę haker Drago, sprawca katastrofy w Leśnej Górze, który ostatnio zaatakował szpital. Maks nie będzie jednak wiedział, z kim na do czynienia. To jednak nie przypadek, że Drago zaczepi Begera. Zupełnie jakby chciał nastawić go przeciwko wszystkim w Leśnej Górze. Maks obędzie z nieznajomym dziwną rozmowę.

- A jak tam w tym pana szpitalu? W telewizji o tym trąbią... - zaczepi Begera w barze tajemniczy Drago, który nawet mu się nie przedstawi. - Niech trąbią! Mnie ta symfonia nawet pasuje - Widzę, że panu nie przeszło? - Jak trwoga to do Begera. Cały czas w Leśnej Górze potrzebują mojej wiedzy i umiejętności, ale nie szanują mnie jako człowieka... Nawet ci, którzy... - Skąd ja to znam. Najpierw cię wykorzystają, potem wrzucą, a na końcu będą udawać, że nawet cię nie znali... - powie Drago.

Kim jest Drago, który od 961 odcinka "Na dobre i na złe" zostanie informatykiem w Leśnej Górze?

Prawdziwe kłopoty czekają jednak Agatę, która w 961 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie szukać nowego szefa informatyków, by szpital mógł normalnie funkcjonować. A jeden z najlepszych kandydatów - Jan Kowalski, czyli Drago (Piotr Gadomski) to tak naprawdę haker, który wywołał awarię w Leśnej Górze. Niestety dyrektor Woźnicka nie odkryje za czas zagrożenia na czas? Drago, krok po kroku, będzie chciał zniszczyć szpital...

Kim jest Drago? Kto go nasłał? Dlaczego tak mu zależy na upadku Leśnej Góry? To się wyjaśni w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" jesienią.