Na dobre i na złe, odcinek 960: Nietypowe oświadczyny Radwana. Blanka zgodzi się zostać jego żoną? - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 960 pierwszy po wakacjach - środa, 10.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Początek nowego sezonu "Na dobre i na złe" w 960 odcinku będzie zarazem otwarciem kolejnego rozdziału w historii Blanki i Krzysztofa Radwana. W dniu, w którym uznany za zmarłego Mario Milewski wyjdzie z ukrycia, lekarz z Leśnej Góry zrobi wszystko, by chronić Blankę i jej córkę Ninę (Rira Sobocińska) przed gangsterem. To dlatego wmówi mężowi Blanki, że jej się oświadczył i wkrótce wezmą ślub. Radwan uzna, że tylko w ten sposób pozbędzie się niebezpiecznego przestępcy z życia Blanki.

Mario zostawi w spokoju Blankę i ich córkę w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Tak właśnie w 960 odcinku "Na dobre i na złe" nastąpi ostateczny koniec miłości Blanki i Mario? Niezupełnie, bo Milewski przed odejściem od żony zapewni, że nigdy nie przestanie jej kochać. Zostawi pożegnalną wiadomość dla niej i dla Niny, wierząc, że córka kiedyś dowie się, kto jest jej prawdziwym ojcem. Bo Krzysztof uznał przecież Ninę za swoje dziecko.

Blanka odsłucha pożegnalną wiadomość Mario w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

W momencie, w którym w 960 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka odsłucha wiadomość od Mario, do jej pokoju wejdzie Krzysztof i poprosi, żeby za niego wyszła, żeby wzięli ślub i stworzyli prawdziwą rodzinę.

- Dzisiaj w szpitalu był Mario u mnie. Rozmawialiśmy i powiedziałem mu, że się pobieramy... Powiedziałem mu, że zgodziłaś się zostać moją żoną...

Czy Blanka zgodzi się zostać żoną Krzysztofa Radwana w 960 odcinku "Na dobre i na złe"?

W finale 960 odcinka "Na dobre i na złe" Blanka będzie w szoku! Zabraknie jej słów, żeby odpowiedzieć na nietypowe oświadczyny Krzysztofa. Ale zwiastun nowego sezonu wskazuje na to, że będą razem. Chociaż produkcja serialu na razie trzyma w tajemnicy, czy Blanka i Radwan wezmą ślub.