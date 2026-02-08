Barwy szczęścia, odcinek 3331: Nagły zwrot w życiu Ksawerego. Zdesperowana Kasia zwierzy się Borysowi, a potem odkryje to

Małgorzata Pala
2026-02-08 9:35

W 3331 odcinku „Barw szczęścia” Kasia (Katarzyna Glinka) postanowi zwierzyć się Borysowi (Jakub Wieczorek) z problemami wychowawczymi z synem, Ksawerym (Bartosz Gruchot). Po kolejnych wybrykach w szkole Niedzielska (Marta Juras) zacznie wywierać nacisk, sugerując konieczność wysłania chłopca na terapię. Jednak niespodziewanie to Łukasz (Michał Rolnicki) stanie się dla Ksawerego autorytetem, który wpłynie na jego zachowanie.

"Barwy szczęścia" odcinek 3331 - piątek, 6.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po kolejnych wybrykach w szkole Ksawerego, Kasia w 3331 odcinku „Barw szczęścia” będzie coraz bardziej zaniepokojona jego zachowaniem. Chłopiec nadal odczuje traumę po zaginięciu ojca, co objawi się niekontrolowaną agresją i buntem wobec dorosłych. Co ciekawe, zachowanie Ksawcia nie minie nawet po tym jak Sadowski zostanie odnaleziony. Sama Niedzielska będzie mocno naciskać, by problem chłopca jakoś rozwiązać. 

Kasia zwierzy się Borysowi w 3331 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia, chcąc znaleźć dla syna wsparcie, zwróci się o radę do Borysa, opisując mu trudności wychowawcze i rozważając konieczność skierowania Ksawerego na terapię psychologiczną.Po porwaniu Łukasza przez Agnieszkę (Katarzyna Tlałka), Ksawery przeszedł znaczną przemianę, a dotychczas wesoły i pogodny chłopiec zaczął w domu i w szkole wykazywać narastającą złość. Pedagodzy zwracali Kasi uwagę na niepokojące wybuchy emocji, a rozmowy o wsparciu psychologicznym były pierwszym krokiem do poszukiwania rozwiązania.

Ksawciu znajdzie autorytet w ojcu

Jednak w 3331 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi nieoczekiwany zwrot. Chociaż terapia była rozważana jako metoda wsparcia dla Ksawerego, prawdziwym autorytetem dla chłopca okaże się Łukasz. Jego obecność i rozmowy z synem mogą stać się punktem zwrotnym, pozwalającym Ksaweremu lepiej radzić sobie ze stresem i lękiem.

Na szczęście dzięki działaniom Celiny (Orina Krajewska) i inspektora Kodura (Oskar Stoczyński) nastąpi przełom w śledztwie. Możliwe, że dramat Kasi z synem minie, a Ksawery przemyśli swoje postaępowanie. 

