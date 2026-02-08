Barwy szczęścia, odcinek 3331: Nagły zwrot w życiu Ksawerego. Zdesperowana Kasia zwierzy się Borysowi, a potem odkryje to

"Barwy szczęścia" odcinek 3331 - piątek, 6.03.2026, o godz. 20.05 w TVP2

Po kolejnych wybrykach w szkole Ksawerego, Kasia w 3331 odcinku „Barw szczęścia” będzie coraz bardziej zaniepokojona jego zachowaniem. Chłopiec nadal odczuje traumę po zaginięciu ojca, co objawi się niekontrolowaną agresją i buntem wobec dorosłych. Co ciekawe, zachowanie Ksawcia nie minie nawet po tym jak Sadowski zostanie odnaleziony. Sama Niedzielska będzie mocno naciskać, by problem chłopca jakoś rozwiązać.

Kasia zwierzy się Borysowi w 3331 odcinku "Barw szczęścia"

Kasia, chcąc znaleźć dla syna wsparcie, zwróci się o radę do Borysa, opisując mu trudności wychowawcze i rozważając konieczność skierowania Ksawerego na terapię psychologiczną.Po porwaniu Łukasza przez Agnieszkę (Katarzyna Tlałka), Ksawery przeszedł znaczną przemianę, a dotychczas wesoły i pogodny chłopiec zaczął w domu i w szkole wykazywać narastającą złość. Pedagodzy zwracali Kasi uwagę na niepokojące wybuchy emocji, a rozmowy o wsparciu psychologicznym były pierwszym krokiem do poszukiwania rozwiązania.

Ksawciu znajdzie autorytet w ojcu

Jednak w 3331 odcinku „Barw szczęścia” nastąpi nieoczekiwany zwrot. Chociaż terapia była rozważana jako metoda wsparcia dla Ksawerego, prawdziwym autorytetem dla chłopca okaże się Łukasz. Jego obecność i rozmowy z synem mogą stać się punktem zwrotnym, pozwalającym Ksaweremu lepiej radzić sobie ze stresem i lękiem.

Na szczęście dzięki działaniom Celiny (Orina Krajewska) i inspektora Kodura (Oskar Stoczyński) nastąpi przełom w śledztwie. Możliwe, że dramat Kasi z synem minie, a Ksawery przemyśli swoje postaępowanie.