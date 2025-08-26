Na dobre i na złe. Blanka pozna ślubne plany Radwana. Wyjdzie za mąż za Krzyśka? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 960 po wakacjach - środa, 10.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Blanka i Radwan w nowym sezonie "Na dobre i na złe" w końcu stworzą parę. Odejście Mario sprawi, że lekarka da szansę dawnej miłości, że Blanka wreszcie odnajdzie szczęście i spokój u boku Krzyśka, z którym tak długo się mijali.

Ale zanim w 960 odcinku "Na dobre i na złe" nastąpi tak wyczekiwana zmiana w życiu Blanki i Krzysztofa, ich uczucie zwycięży, czekają ich nerwowe przeżycia. Strach przed Mario doprowadzi Blankę do obsesji na punkcie ich córeczki Niny. Niemal bez przerwy będzie czuwała nad dzieckiem, wzbudzając niepokój Radwana, w którego domu nadal będzie mieszkała. Wreszcie Blanka wyzna Radwanowi, że wciąż bo się, że mąż spróbuje odebrać jej dziecko.

Obsesja Blanki na punkcie córki i strach przed Mario w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

To właśnie lęk o życie i zdrowie córki sprawią, że Blanka w 960 odcinku "Na dobre i na złe" zacznie podejrzewać, że Nina jest ciężko chora, że być może ma raka. Tymczasem Mario dostanie wynik testu na ojcostwo. Badanie DNA potwierdzi, że Nina jest jego córką. Milewski będzie zdeterminowany, by odzyskać Blankę i ich dziecko i by razem stworzyli rodzinę.

Pożegnanie Mario z Blanką w 960 odcinku "Na dobre i na złe"

Wtedy w 960 odcinku "Na dobre i na złe" nowego sezonu do akcji wkroczy Radwan, który ostrzeże Mario, aby trzymał się od Blanki i Niny z daleka. Na poczekaniu wymyśli też kłamstwo, że oświadczył się Blance, ona się zgodziła i niebawem wezmą ślub. Co zrobi Mario?

Wściekły Milewski ze złamanym sercem nagra żonie pożegnalną wiadomość, że wie o jej ślubie z Krzyśkiem.

- Blanka… jesteś miłością mojego życia... Kocham cię i zawsze będę cię kochał… – wyzna Mario na pożegnanie.

Tak w 960 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka dowie się o ślubie z Radwanem

Kiedy w 960 odcinku "Na dobre i na złe" po wakacyjnej przerwie Blanka odsłucha wiadomość Mario, dowie się, że ma zostać żoną Radwana, pozna ślubne plany Krzyśka. To zbliży ich do siebie jeszcze bardziej...

"Na dobre i na złe" po wakacjach - gdzie i kiedy oglądać nowe odcinki?

Po wakacyjnej przerwie kolejny sezon "Na dobre i na złe" ruszy w środę, 10 września 2025 r., o godz. 20:55 w TVP2. Od tego dnia odcinki będą emitowane w każdą środę o tej samej porze. Nadchodzący sezon 2025/2026 otworzy 960 odcinek "Na dobre i na złe", który rozpocznie nowe wątki w Leśnej Górze. Odcinki będzie można zobaczyć wcześniej w serwisie TVP VOD, gdzie trafiają przed premierą. Już w środę, 3 września 2025.