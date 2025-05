Na dobre i na złe, odcinek 959: Mario porwie swoją córeczkę Ninę! Będzie obserwował Blankę od dawna!

Na dobre i na złe, odcinek 955: Dominika po operacji sprowokuje Begera do ataku! Zacznie sie koszmar - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 958 - środa, 28.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 956 odcinku "Na dobre i na złe" Mario dowie się, że Blanka jest w ciąży. Gangster sam na własne oczy zobaczy ukochaną w zaawansowanej ciąży, kiedy to w 956 odcinku zacznie ją potajemnie śledzić. Informację o ciąży lekarki mogłaby równie dobrze przekazać mu jego własna siostra, Weronika (Klaudia Łapot), która sama odkryje prawdę podczas pobytu w szpitalu w Leśnej Górze.

Mario zacznie obserwować Blankę z ukrycia w 956 odcinku "Na dobre i na złe"

W 956 odcinku "Na dobre i na złe" Mario zacznie śledzić Blankę, podejrzewając ją o zdradę z Krzysztofem Radwanem (Mateusz Damięcki). Zazdrość i obsesja przejmą nad nim kontrolę, co doprowadzi do dramatycznych wydarzeń w kolejnych odcinkach.

Blanka zacznie błagać Weronikę, by ta nie mówiła Mario o ciąży i choć obieca jej milczeć, w 956 odcinku "Na dobre i na złe" ostrzeże ją, że jej brat nigdy nie odpuści. I chyba słowa Weroniki okażą się prorocze, ponieważ w 959 odcinku "Na dobre i na złe" ślad po malutkiej Ninie zaginie, a Blanka będzie drżała z przerażenia o życie swojej córeczki. Czy za porwaniem będzie stał właśnie Mario, który będzie przekonany, że to jego dziecko?

Blanka w 959 odcinku "Na dobre i na złe" zorientuje się, że porwali jej córkę!

W 959 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka po porodzie obudzi się i nie znajdzie przy sobie nowo narodzonej córeczki Niny. Personel szpitala nie będzie w stanie odpowiedzieć, co się stało z dzieckiem. Blanka wpadnie w panikę, a widzowie będą świadkami jednego z najmocniejszych zwrotów akcji tego sezonu. Wszystko wskazuje na to, że dziecko zostało porwane a sprawcą może być tylko jeden człowiek…

Mario w 959 odcinku "Na dobre i na złe" porwie Ninę, swoją małą córeczkę?

W 958 odcinku "Na dobre i na złe" Mario, przebrany za pielęgniarza, wkroczy do szpitala w Leśnej Górze i zabierze Ninę z oddziału noworodkowego. Nikt go nie rozpozna, a Blanka nie będzie świadoma, co się dzieje. W 959 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka odkryje, że jej dziecko zniknęło, a personel szpitala nie będzie w stanie jej pomóc. Czy Mario naprawdę porwie własną córkę? Przekonamy się wkrótce!