Na dobre i na złe, odcinek 956: Mario dowie się, że będzie ojcem?! Siostra Milewskiego może nie utrzymać języka za zębami - ZDJĘCIA

W 956 odcinku "Na dobre i na złe" ciężarna Blanka (Pola Gonciarz) zostanie przyłapana przez siostrę Mario (Marcin Korcz), Weronikę (Klaudia Łapot), która niespodziewanie trafi do szpitala w Leśnej Górze. To właśnie tam odkryje, że jej brat zostanie ojcem. Blanka, zaskoczona i przerażona, zacznie błagać Weronikę, by nie mówiła Mario o ciąży. Jednak siostra gangstera ostrzeże ją, że Mario nie odpuści i będzie walczył o swoje dziecko. Czy Weronika w 956 odcinku "Na dobre i na złe" zdradzi sekret Blanki swojemu bratu? Sprawdź, co już wiadomo!