Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 958: Awaria w Leśnej Górze. Tym razem lekarze znajdą się w jeszcze poważniejszych kłopotach - ZDJĘCIA

W 958 odcinku „Na dobre i na złe” wydarzy się kolejna awaria, która znów zagrozi lekarzom oraz przede wszystkim pacjentom Leśnej Góry! Już podczas ostatniego porodu przez cesarskie cięcie doszło do nagłego wyłączenia prądu. Na szczęście awaria ustała, lekarze mogli kontynuować pracę. To jednak dopiero początek szokujących wydarzeń w Leśnej Górze. Tym razem w 958 odcinku „Na dobre i na złe” Julia (Aleksandra Hamkało), Falkowicz (Michał Żebrowski) i inni specjaliści utkną w saki operacyjnej. Potrzebna będzie krew dla operowanego pacjenta, ale wszystkie lodówki zostaną zablokowane. Ta awaria doprowadzi do wielkiego dramatu?