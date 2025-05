Na dobre i na złe, odcinek 957: Szokująca awaria w Leśnej Górze podczas cesarskiego cięcia! Halinka przypadkowo zabije matkę z dzieckiem? - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

Na dobre i na złe, odcinek 957: Tak Blanka okłamie Mario, że jest w ciąży z Radwanem. Zapyta, kiedy to się stało - ZDJĘCIA,ZWIASTUN

Na dobre i na złe, odcinek 957: On będzie miłością Matyldy? To nie przypadek, że Olek pojawi się w życiu córki Falkowicza - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 14.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" dojdzie do fatalnej awarii, zagrażającej życiu pacjentów! To nagłego odcięcia prądu dojdzie podczas wykonywania cesarskiego cięcia. Lekarze dadzą radę przeprowadzić poród?

Nagła awaria prądu zagrozi pacjentce

Falkowicz (Michał Żebrowski) weźmie pod opiekę ciężarną pacjentkę Radwana (Mateusz Damięcki), Angelikę (Justyna Ducka). Po USG okaże się, że kobieta wymaga zabiegu.

- Rozwarstwienie tętnicy udowej i biodrowej - stwierdzi Andrzej.

- Co to znaczy?

- To znaczy, że będziemy musieli wstawić pani stent, żeby przywrócić ukrwienie. Będzie miała pani zabieg operacyjny, oczywiście po przygotowaniu. To musi być dzisiaj, w ciągu kilku godzin - uzna Falkowicz.

- Panie Krzysztofie, a co z ciążą? - dopyta Angelika, a kiedy Radwan przystąpi do kolejnych badań wyjdzie na jaw, że pojawiły się nieprawidłowości. Mało tego, serce maluszka zacznie bić za szybko. Mimo że kobieta uzna, że ma termin za trzydzieści trzy dni, niezbędne będzie cesarskie cięcie.

Angelika trafi na stół operacyjny w 957 odcinku "Na dobre i na złe". Podczas nieplanowanego porodu przez cesarskie cięcie dojdzie do awarii prądu!

- Co się stało? - zapyta Krzysztof, kiedy prąd na sali padnie i zapanuje ciemność.

- Zaraz powinno załączyć się zasilanie awaryjne - skomentuje Julka (Aleksandra Hamkało). - Nie wiem co się dzieje, UPS powinien włączyć się w ciągu ułamka sekundy - uzna Burska, kiedy jej słowa się nie potwierdzą.

To Halinka spowoduje awarię prądu w Leśnej Górze?

Halinka uzna, że to ona jest odpowiedzialna za brak prądu w placówce. Zacznie sobie wyrzucać, że doprowadziła do narażenia życia pacjentów.

- Nie możemy czekać, musimy działać, to dziecko umiera - skomentuje Radwan. Do sali wejdzie Falkowicz i przystąpi do akcji. Pomoże uratować sytuację, a prąd powróci.

Na szczęście sytuacja w Leśnej Górze zostanie opanowana. Halinka się uspokoi, a lekarze opanują sytuację.

Na dobre i na złe ZWIASTUN 957. Blanka okłamie Mario, że urodzi dziecko Radwana. Zamieszkają razem!