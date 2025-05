Na dobre i na złe, odcinek 957: Tomasz przesłucha Blankę! Zacznie ją szpiegować na zlecenie Mario - ZDJĘCIA

"Na dobre i na złe" odcinek 957 - środa, 18.05.2025, o godz. 20.55 w TVP2

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" Tomaszek zdecydowanie wkroczy do akcji w sprawie ciężarnej Blanki i nie będzie już tylko biernie przysłuchiwał się jej rozmowom czy obserwował jej z ukrycia, gdyż i dla Mario, dla którego będzie pracował, to będzie trochę za mało! Tym bardziej, że Milewski sam będzie szpiegował swoją żonę, przez co Jacyno będzie mógł posunąć się o krok dalej. Szczególnie, iż będzie miał takie możliwości, bo codziennie będą się widzieć.

I już w 957 odcinku "Na dobre i na złe" pójdzie o krok dalej i zdecyduje się przesłuchać ciężarną Blankę, do której dosiądzie się w przyszpitalnym barze "Kroplówka".

- Mogę się dosiąść? - zacznie Tomaszek.

- A po co się pytasz, skoro nie czekasz na odpowiedź? - odpowie pytaniem na pytanie Blanka.

- Taki już jestem bezpośredni. Gdyby wszyscy ludzie mieli tylko takie wady, to... - przyzna Jacyno.

Tomaszek odkryje, że Blanka wcale nie jest z Radwanem w 957 odcinku "Na dobre i na złe"!

I w tym momencie w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Tomaszek odpali z grubej rury! Jacyno zacznie otwarcie pytać ciężarną Blankę o jej życie prywatne i stan, czym mocno zdziwi lekarkę. Oczywiście, Milewska będzie świadoma plotek, które będą chodzić po szpitalu, sprowokowane właśnie przez jej kolegę, jednak nie będzie miała pojęcia, że pracuje on właśnie dla Mario!

Tym bardziej, iż będzie przekonana, że nikt z Leśnej Góry, poza Radwanem, nie będzie wiedział o tym, że Milewski tak naprawdę żyje. Ale w 957 odcinku "Na dobre i na złe" grubo się przeliczy!

- Co robisz wieczorem? Zwróć uwagę, że tym razem dałem ci czas na odpowiedź. Poprawiłem się dzięki tobie, okej? Ale serio, co robisz? - wypali nagle Tomaszek.

- To samo, co wczoraj wieczorem i co będę robić jutro - odpowie Blanka.

- To może popracujemy jakoś nad tą monotonią? - zaproponuje nieoczekiwanie Jacyno.

- Ale ja lubię swoją monotonię - powie stanowczo Milewska.

- Czyli samotność najlepszym przyjacielem? Nigdy cię nie zawiedzie - zacznie drążyć lekarz, czym już wyprowadzi swoją koleżankę z równowagi - Na litość boską, Tomaszek o co chodzi?

- Masz kogoś? Dla kumpla pytam - zapyta w końcu Tomaszek.

- To powiedz kumplowi, że mam kogoś - zakończy tę niezręczną dla siebie rozmowę Blanka, po czym wyjdzie z lokalu.

Mario da Jacyno kolejne zadanie w 957 odcinku "Na dobre i na złe"!

I wówczas w 957 odcinku "Na dobre i na złe" Jacyno natychmiast skontaktuje się z Mario, któremu przekaże wszystko, czego się dowiedział. Tym bardziej, że to wykluczy wersję ciężarnej Blanki, którą żona mu wcześniej przekazała. Dlatego Milewski będzie miał dla Tomaszka jeszcze 1 zadanie i poprosi go o pilne spotkanie, ale już w realu, na które lekarz oczywiście przystanie.

W 957 odcinku "Na dobre i na złe" Tomaszek i Mario spotkają się w lesie, gdzie Milewski poprosi swojego kolegę ze szpitala o jeszcze 1 przysługę, czym w ogóle nie zszokuje Tomaszka! A wręcz przeciwnie!

- Mario... - zacznie powtarzać Tomaszek.

- Nikt cię nie śledził? - upewni się Mario.

- No coś ty - zapewni go Jacyno, po czym obaj się przywitają, a lekarz stwierdzi - Ciągnie wilka do lasu, co? Patrząc na Blankę, absolutnie ci się nie dziwię. Co jest?

- Chodź. Jest taki temat... - zacznie Milewski, po czym poprosi kolegę, aby pobrał dla niego materiał genetyczny od dziecka Blanki, na co Jacyno także się zgodzi!