Na dobre i na złe, odcinek 955: Dominika po operacji sprowokuje Begera do ataku! Zacznie sie koszmar - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

W 955 odcinku "Na dobre i na złe" Dominika (Paulina Gałązka) ledwo dojdzie do siebie po poważnej operacji brzucha, wróci do pracy w szpitalu w Leśnej Górze, a już czeka ją koszmar, który zgotuje jej Maks Beger (Tomasz Ciachorowski). A zacznie się od tego, że Dominika wyśle do Agaty Woźnickiej (Emilia Komarnicka) raport z interwencji psychologicznej po spotkaniach z Begerem. Przez awarię systemu IT cały szpital będzie wiedział, co jest nie tak z psychiką Maksa, a Dominika sprowokuje lekarza do ataku. Poznaj szczegóły i zobacz ZDJĘCIA.