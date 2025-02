Na dobre i na złe, odcinek 947: Iga sprowadzi żonę Aleksa! Zamieszka z Heleną pod jednym dachem

"Na dobre i na złe" odcinek 947 - środa, 5.03.2025, o godz. 20.50 w TVP2

W 947 odcinku „Na dobre i na złe” Helena będzie mogła już opuścić oddział straży granicznej, gdzie trafi po przedostaniu się do Polski na fałszywych dokumentach. I choć to Aleś będzie miał odebrać żonę, to w tym samym czasie niespodziewanie wypadnie mu pilna operacja, przez co nie będzie mógł tego uczynić.

Ale jak podaje swiatserialinteria.pl Zgajewski nie zostawi Heleny na pastwę losu i o pomoc w tej sprawie poprosi Igę, która oczywiście mu nie odmówi! I w ten sposób w 947 odcinku „Na dobre i na złe” Kaczorowska pojedzie aż na drugi koniec Polski, aby odebrać żonę swojego obecnego kochanka, czym mocno ją zdziwi!

- Gdzie Aleś? - spyta zaskoczona Helena.

- Nie mógł przyjechać, zatrzymali go w szpitalu – przyzna Iga.

- Coś się stało? - zainteresuje się jego żona.

- Operował dziewczynkę w stanie krytycznym… - wyjaśni Kaczorowska.

Iga spróbuje ukryć swoją zazdrość o Helenę w 947 odcinku „Na dobre i na złe”, ale szybko się zdradzi!

Oczywiście, w 947 odcinku „Na dobre i na złe” żona Alesia będzie bardzo wdzięczna Idze za pomoc. Tym bardziej, iż zda sobie sprawę, że musi być to dla niej nieco niezręczna sytuacja, ale w pierwszej chwili Kaczorowska jej tego po sobie nie pokaże!

- To miłe z twojej strony, że przyjechałaś - stwierdzi Zagajewska.

- Nie ma problemu – zapewni ją kochanka męża.

- To pewnie dla ciebie trochę... niezręczne – uzna Helena.

- Dlaczego? - zapyta Kaczorowska.

- Jesteś teraz z Alesiem, prawda? - zauważy Zagajewska.

- To nie ma znaczenia... Zależy nam, żeby wszystko było w porządku - zapewni ją Iga.

Jednak z czasem w 947 odcinku „Na dobre i na złe” coraz trudniej będzie jej to ukryć, gdy żona Alesia zacznie się nad nim rozmarzać. I wtedy Iga już poczuje prawdziwe ukłucie zazdrości i nawet już nie zdoła ukryć tego, że jej to nie rusza!

- Aleś kazał je kupić – wyjaśni Iga, po czym wręczy jej kosmetyki od Alesia.

- Zawsze był taki opiekuńczy... - rozmarzy się Helena.

- Tak? - dopyta Kaczorowska.

- Nie zauważyłaś? - odpowie pytaniem na pytanie Zagajewska.

- To znaczy, oczywiście... Myślałam tylko, że mówisz o dawnych czasach... że... - zacznie plątać się lekarka, po czym zapadnie niezręczna cisza, gdy jego żona przecząco pokręci głową.

Zagajewska odbije Kaczorowskiej Alesia w 947 odcinku „Na dobre i na złe”?

Tym bardziej, że wtedy w 947 odcinku „Na dobre i na złe” Iga przypomni sobie jak Aleś opowiadał jej o swojej żonie...

- Aleś sporo mi o tobie opowiadał. O was... - rzuci Iga.

- Co mówił? - dopyta jego żona.

- Jak się poznaliście i… - zacznie Kaczorowska, ale Zagajewska wejdzie jej w słowo - I jak się rozstaliśmy?

A gdy w 947 odcinku „Na dobre i na złe” kochanka Alesia zaprzeczy, to Helena się ucieszy, po czym szybko zmieni temat.

- I dobrze… Dziękuję, że będę mogła się u was zatrzymać – zakończy Helena.

- Nie ma sprawy. Musimy sobie pomagać - zapewni ją Iga. Ale czy nie pożałuje swojej decyzji o wspólnym zamieszkaniu z kochankiem i jego żoną? Przekonamy się już niebawem!