Na dobre i na złe, odcinek 946: Iga pozna prawdę o przeszłości Alesia. Zamieszka z jego byłą żoną?

Na dobre i na złe, odcinek 946: Były kochanek oświadczy się Alinie! Wyjedzie z Jerzym do Stanów?

"Na dobre i na złe" odcinek 946 - środa, 26.02.2025, o godz. 20.55 w TVP2

Iga w 946 odcinku "Na dobre i na złe" pozna całą prawdę o Heli, byłej żonie Alesia. Chociaż jej relacja z Kazachiem jest świeża, już zdążą dopaść ich problemy. Wszystko przez kłopoty, w które wpadnie piękna Helena. Byłej ukochanej lekarza grozi aresztowanie i musi schronić się w Polsce. O dziwo, Kaczorowska nie wybuchnie zazdrością i wściekłością. Z chęcią pozna przeszłość Alesia i dowie się więcej o Heli.

Iga gotowa, by ratować byłą żonę Alesia

Jak podaje portal światseriali.interia.pl, Aleś będzie gotowy dać Heli dach nad głową. Zacznie się wahać, czy powinien dopuszczać do ucieczki kobiety do Polski, ale jej bezpieczeństwo będzie priorytetem. Iga także wyrazi chęć pomocy.

- (...) W czym problem? Jakoś się tutaj pomieścimy - stwierdzi Iga w 946 odcinku "Na dobre i na złe". Będzie w gotowości wyruszyć z partnerem na granicę, gdzie mieliby spotkać się z Helą.

- Miałaś ostatnio kłopoty z prawem, cudem wygrałaś w sądzie, nie chcę cię narażać. Wystarczy, że naraża się jedna osoba - przypomni chirurg.

- Zależy ci na niej - zauważy Kaczorowska.

- To nie tak. Ja po prostu po prostu nie potrafię zostawić człowieka w potrzebie. Wiem, że to szaleństwo, ale jeśli ktoś mnie w tym szaleństwie potrzebuje, to jestem - wyjaśni Zagajewski.

Aleś wyzna Idze prawdę o swoim małżeństwie

- Jak się poznaliście z Heleną? - jak cytuje wspomniany portal, Iga będzie bardzo ciekawa zażyłości Alesia z Helą. Z chęcią pozna prawdę o przeszłości Zagajewskiego.

- Przyjechałem z Kazachstanu na Uniwersytet Medyczny w Mińsku jako visiting professor. Helcia pracowała wtedy w gazecie. Ponieważ była z pochodzenia Polką, wysłali ją, żeby zrobiła ze mną wywiad... Potem poszliśmy na kolację... - lekarz uśmiechnie się na myśl o starych czasach.

- Przegadaliśmy całą noc. Okazało się, że nasi polscy przodkowie pochodzą z tego samego rejonu, niedaleko Sulejowa... Być może nawet się znali... Szybko poszło... Przyjechała do mnie do Kazachstanu, wzięliśmy ślub, kupiliśmy mieszkanie...

- Dlaczego się popsuło? - zapyta wprost Kaczorowska.

- Nie wiem... Po prostu pewnego dnia stwierdziliśmy, że... Helcia wróciła na Białoruś... - pokrętnie odpowie Kazach. Widać będzie, że powrót Heli może zagrozić kwitnącej relacji Igi i Alesia.