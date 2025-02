Na dobre i na złe

Na dobre i na złe, odcinek 946: Nagły powrót byłej żony Alesia zniszczy jego związek z Igą? Przekaże szokujące wieści

W 946 odcinku "Na dobre i na złe" do życia Alesia (Paweł Małaszyński) powróci Helena (Anna Jarosik), jego była żona, która przekaże szokujące wieści. Iga (Anna Szymańczyk) na własne oczy przekona się, że tę dwójkę łączy wyjątkowa więź i nawet mimo rozstania, lekarz jest gotowy pomóc Helenie jak tylko umie. Tym bardziej, że w 946 odcinku "Na dobre i na złe" kobieta przekaże wieści o aresztowaniach i potrzebie ucieczki. Stwierdzi, że przenosi się na stałe do Polski. Czy to oznacza próbę powrotu do męża? Iga może zacząć się stresować.