Na dobre i na złe, odcinek 1008: Zuza wyląduje w szpitalu z raną postrzałową! Tak załatwi Radka Bieguna – ZDJĘCIA

Lekarze będą walczyć o życie Radka i Zuzy w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Zuza i Radek z poważnymi ranami postrzałowymi trafią do szpitala w Leśnej Górze. Porywaczka Niny i policjant mocno ucierpią w trakcie zatrzymania Krawicz i jej wspólnika z półświatka, Dawida Rapackiego (Daniel Mosior), którym zajmie się Dorota (Magdalena Wróbel). Z kolei dla Bieguna pozostanie „przyjaciółka” Milewskiej, co niestety nie skończy się dobrze...

Wszystko przez to, że w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” oboje wylądują w szpitalu i będą walczyć o życie. Zuzą z rozerwaną tętnicą zajmie się babcia, porwanej przez nią dziewczynki, Wiki (Katarzyna Dąbrowska), z kolei o Radka będzie walczył Tadek (Marcin Urbanke). Tym bardziej, że policjantowi będzie groził paraliż.

Stan Bieguna gwałtownie pogorszy się po operacji w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”!

W 1008 odcinku „Na dobre i na złe” Krawicz i Biegun przejdą operację. I choć z Zuzą będzie wszystko w porządku, to jednak po kilku godzinach stan Radka gwałtownie się pogorszy! Do tego stopnia, że w grę wejdzie nie tylko jego sprawność i zdrowie, ale i życie!

Czy w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” lekarzom uda się uratować Radka? A może Biegun umrze i poświęci swoje życie dla bezpieczeństwa Niny, bo przecież w końcu dorwie jej porywaczkę i jej wspólnika, który już będzie w rękach Doroty.

Co się stanie z ciężko postrzeloną porywaczką Niny w 1008 odcinku „Na dobre i na złe”?

Czy w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” sprytna Zuza wykorzysta to do kolejnej ucieczki nie tylko ze szpitala, ale i z kraju z córką Blanki i Maria? Czy porywaczka wreszcie osiągnie swój chory cel i wywiezie Ninę z kraju? Czy zacznie z nią nowe życia za granicą?

A może policja w 1008 odcinku „Na dobre i na złe” nie zaprzepaści dzieła Radka i doprowadzi tą sprawę do końca? Czy Zuza wreszcie wyląduje w więzieniu? Czy ze szpitala trafi wprost do aresztu i już więcej nie zaszkodzi ani Milewskim, ani ich dziecku? Odpowiedzi na te pytania poznamy już niebawem!

Kiedy 1008 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1008 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 9 grudnia 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2.

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Na dobre i na złe. Porywaczka Zuza dostanie się do Niny w szpitalu!