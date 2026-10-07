Na dobre i na złe, odcinek 1002: Porywaczka Niny namierzona przez sąsiadkę! Zobaczy rozpaczliwy apel Blanki, ale nie odda jej córki - ZDJĘCIA

Porwana Nina w domu Zuzy w 1002 odcinku "Na dobre i na złe"

Dopiero w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" wyjaśni się, kim jest porywaczka Niny, którą policja namierzyła dzięki nagraniom z monitoringu ze sklepu niedaleko parku. Ponieważ nieobliczalna Zuza ukryła twarz za ciemnymi okularami, a na głowie miała perukę, Blanka nie rozpoznała w kobiecie swojej byłej pacjentki, "przyjaciółki", która przeżywa traumę po poronieniu. Przez wiele kolejnych dni policjanci nie wpadną na żaden nowy trop.

Aż w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" wyjdzie na jaw, że mała Nina jest w domu rodziców Zuzy, że to ona ją porwała, bo ubzdurała sobie, że to jej dziecko. Niezrównoważona psychicznie porywaczka będzie traktowała Ninę jak własną córkę i zacznie planować ucieczkę z Polski za granicę. Ale na razie nie będzie miała dość pieniędzy, by wywieźć córkę Blanki z kraju. Dlatego spróbuje sprzedać dom rodziców!

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Rozpaczliwy apel Blanki w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" nie poruszy porywaczki Zuzy

Podczas gdy w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" Blanka i Mario wciąż będą szaleć z niepokoju o Ninę, drżąc ze strachu, że już nie odzyskają córeczki, nieobliczalna Zuza za nic w świecie nie będzie chciała wypuścić dziewczynki z rąk. Uznała ją za swoje dziecko, więc przez myśl jej nawet nie przejdzie, żeby oddać Ninę prawdziwej matce.

Na porywaczce Niny nie zrobi wrażenia nawet rozpaczliwy apel Blanki opublikowany w telewizji. Zrozpaczona Milewska ogłosi publicznie, że błaga o informacje każdego, kto może wiedzieć, gdzie jest porwana Nina, każdego, kto podejrzewa jakąś osobę o udział w jej uprowadzeniu.

Jednego w 1002 odcinku "Na dobre i na złe" wariatka Zuza nie przewidzi, że obserwuje ją sąsiadka, która zacznie coś podejrzewać, bo nagle zobaczy młodą kobietę z roczną córką, której przecież wcześniej nie miała!

Kiedy 1002 odcinek "Na dobre i na złe"?

Odcinek 1002 "Na dobre i na złe" będzie miał premierę w środę, 21 października 2026 r., o godz. 20.50 w TVP2

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