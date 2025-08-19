Na dobre i na złe. Nagła zmiana startu nowego sezonu! TVP pośpieszyła się z tą datą - ZWIASTUN

Wielkie zamieszanie ze startem 27. sezonu "Na dobre i na złe"!

To już pewne, że "Na dobre i na złe" wróci na antenę Telewizji Polskiej z kolejnym 27. sezonem po wakacjach! I choć było to wiadome już wcześniej, gdyż aktorzy nagrywali sceny do nowych odcinków, to jednak wówczas nie padła jeszcze żadna konkretna data startu nowego 27. sezonu, gdyż nie wiedziano, kiedy ruszy jesienna ramówka TVP2!

Telewizja Polska na swoim oficjalnym profilu na Facebooku zamieściła ZWIASTUN 27. sezonu "Na dobre i na złe", a wraz z nim podała oficjalną datę startu swojego uwielbianego medycznego serialu, która pierwotnie opiewała na pierwszą środę września, a więc 3.09.2025 roku o 20.55 na TVP2! Tyle tylko, że po 2 dniach wideo zniknęło, bo jak się okazało podana data wcale nie była z nim aktualna! A zatem, w takim razie, kiedy widzowie mogą spodziewać się premierowego 960 odcinka?

Kiedy rozpocznie się 27. sezon "Na dobre i na złe"?

27. sezon "Na dobre i na złe" i otwierający go 960 odcinek wystartuje nie w pierwszą środę września, a drugą 10.09.2025 o godzinie 20.55 na TVP2 i tak jak do tej pory będzie emitowany co tydzień! I oczywiście będzie dostępny także na platformie vod.tvp.pl.

A zatem, choć w jego emisji nic się nie zmieni, to jednak sam serial powróci na antenę tydzień później niż pozostałe seriale Telewizji Polskiej, które wystartują już 1.09.2025 roku - "Barwy szczęścia", "M jak miłość", "Na sygnale" czy powracająca po latach "Rodzinka.pl", której emisja przypadnie na sobotę 6.09.2025 roku!

A więc widzowie "Na dobre i na złe" będą musieli uzbroić się w cierpliwość, bo ich serial w porównaniu do innych pojawi się z tygodniowym opóźnieniem, gdyż według programu w pierwszą środę września TVP2 pokaże ostatni 959 odcinek "Na dobre i na złe", który był w emisji jeszcze przed wakacjami, a premierowy 960 "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej dopiero za tydzień!

Co wydarzy się w 27. sezonie "Na dobre i na złe"?

A zdradzamy, że warto będzie czekać, bo w 27. sezonie "Na dobre i na złe" nie zabraknie emocji! Szczególnie, w wątku miłosnym Blanki (Pola Gonciarz), gdyż po odejściu Mario (Marcin Korcz), Milewska w końcu zdecyduje się związać z Krzyśkiem Radwanem (Mateusz Damięcki), który tym razem ju nie stchórzy i zajmie się ukochaną i jej córeczką Niną (Rita Sobocińska)!

Ale w 27. sezonie "Na dobre i na złe" zadzieje się nie tylko u samej lekarki, ale także i w samym szpitalu w Leśnej Górze, którego przyszłość stanie pod bardzo dużym znakiem zapytania! I choć Maks Beger (Tomasz Ciachorowski) zapewni swoje wsparcie, a do ekipy dołączy nowy informatyk Drago (Piotr Gadomski), to nikt nie będzie wiedział, że panowie będą działać w zgodzie! I to niekoniecznie na korzyść lekarzy! Jak to się skończy? Przekonamy się już w nowych odcinkach po przerwie wakacyjnej!