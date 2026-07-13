Na dobre i na złe. Mario pobity w nowym sezonie! Znów zadrwi z Blanki i wpakuje się w koszmarne kłopoty? - ZDJĘCIA

Mario pobity w nowym sezonie "Na dobre i na złe" po wakacjach?

Marcin Korcz, który wciela się w Mario Milewskiego, pozuje na najnowszych zdjęciach z planu serialu z wyraźnym śladem po urazie, jego oko wygląda na podbite. Na razie twórcy nie zdradzili, co dokładnie wydarzy się w tych scenach, ale taki szczegół nie pojawia się bez powodu.

Szczególnie interesujący jest fakt, że Mario na planie pojawia się między innymi z Mateuszem Lisieckim, który dołącza do obsady serialu jako komisarz Radek Biegun. Nowy bohater wkroczy do historii związanej z dramatem Blanki i Mario, a jego obecność może oznaczać kolejne komplikacje w życiu Milewskiego.

Mario znów zapłaci za błędy z przeszłości?

Mario od dawna nie może całkowicie odciąć się od swojej przeszłości. Zanim związał się z Blanką, miał kontakty ze światem przestępczym, a jednym z największych zagrożeń w jego życiu stał się gangster Sergio (Mateusz Kaczmarek). To właśnie dawne konflikty mogą po raz kolejny uderzyć w rodzinę Milewskich.

W nowym sezonie na pierwszy plan wysunie się dramat związany z zaginięciem małej Niny, córki Blanki i Mario. Rodzice zrobią wszystko, by odnaleźć dziecko, a poszukiwania doprowadzą ich między innymi do spotkania z Sergio. Gangster, nawet zza krat, będzie próbował wykorzystać sytuację i uderzyć najmocniej jak się da. Dla Mario będzie to wyjątkowo trudny czas.

Podbite oko Mario to zapowiedź kolejnych kłopotów?

Choć zdjęcia z planu nie zdradzają jeszcze, w jakich okolicznościach Mario dozna urazu, jego wygląd od razu uruchomił lawinę pytań. Czy Milewski znów wplącze się w niebezpieczną sytuację? A może podbite oko będzie efektem wydarzeń związanych ze sprawą Niny i nowymi bohaterami, którzy pojawią się w Leśnej Górze?

Wiadomo, że w nadchodzącym sezonie do serialu dołączą między innymi policjanci, Radek Biegun grany przez Mateusza Lisieckiego oraz jego partnerka. Ich obecność nie będzie przypadkowa, ponieważ bohaterowie pojawią się w związku z dramatycznymi wydarzeniami dotyczącymi rodziny Blanki i Mario.