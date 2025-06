Na dobre i na złe. Maks Beger wróci do Leśnej Góry i tak zemści się na Agacie! Nagła kontrola w szpitalu - ZDJĘCIA

Na dobre i na złe. Córka Blanki poważnie chora w nowym sezonie! Wpadnie w panikę, że to nowotwór

Powrót Maksa Begera do "Na dobre i na złe" w nowym sezonie!

Beger wróci do Leśnej Góry w "Na dobre i na złe" po wakacyjnej przerwie, a Tomasz Ciachorowski i Emilia Komarnicka znów kręcą razem sceny do następnego sezonu. I wcale nie ukrywają, że ich bohaterowie nie dogadają się, że wciąż będzie trwała wojna, którą od miesięcy toczą między sobą Agata z Maksem, a która doprowadziła do zwolnienia Begera, gdy ten przestał nad sobą panować.

- Będzie się działo w następnym sezonie - napisała Komarnicka w swojej relacji zza kulis "Na dobre i na złe".

W jakich okolicznościach nastąpi powrót Beger do Leśnej Góry w "Na dobre i na złe" jesienią? Wyrzucony z pracy Maks wykorzysta kryzys w szpitalu i aferę, jaką media wywołają po gigantycznej awarii prądy, systemu bezpieczeństwa i wycieku danych pacjentów w finale sezonu. Wówczas Agata podjęła trudną decyzję, by zamknąć SOR, nie przyjmować pacjentów, a tych chorych, których życie i zdrowie było zagrożone, przeniosła do innych szpitali.

Ale na tym nie koniec, bo jak podaje światseriali.interia.pl w nowym sezonie "Na dobre i na złe" problemy w szpitalu zagrożą Woźnickiej na stanowisku dyrektorka. Do tego pacjenci, którzy zostali w Leśnej Górze, zaczną masowo wypisywać się na własne żądanie. Blady strach padnie na Agatę, innych lekarzy i pozostały personel, że szpital tego nie przetrwa.

Agata w nowych odcinkach "Na dobre i na złe" z zarzutami po awarii w Leśnej Górze

Doktor Woźnicka w kolejnych odcinkach "Na dobre i na złe" usłyszy poważne zarzuty i oskarżenia, że nie zawiadomiła wojewódzkiego lekarza inspekcyjnego o pierwszej awarii systemu, dopuszczając do kolejnych. Zlekceważyła też meldunki laboratorium o problemach technicznych. Podczas ataku hakerskiego na Leśną Górę hakerzy zablokowali dostęp do systemu, odcięli komunikację wewnętrzną, dostępy do kart, historii chorych, ponadto wysiadł sprzęt diagnostyczny!

Maks Beger wróci do "Na dobre i na złe" w innej roli w następnym sezonie

Kryzys w Leśnej Górze w "Na dobre i na złe" po wakacjach wywoła zdecydowaną reakcję Ministerstwa Zdrowia, które przyśle do szpitala kontrolę! Jedną z kontrolujących osób będzie wyjątkowo wredna urzędniczka, a drugą Maks Beger, który według doniesień portalu dostanie funkcję sygnalisty i doradcy klinicznego.

Beger, już nie jako lekarz, wróci do Leśnej Góry w premierowych odcinkach "Na dobre i na złe" po przerwie i wykorzysta okazję do zemsty na Agacie. Na czas kontroli z ministerstwa Woźnicka będzie musiała udostępnić swój gabinet, ale to dopiero początek. Bo Maks i kontrolerka zmuszą ją,żeby była do ich dyspozycji 24 godziny na dobę.

Kiedy premiera "Na dobre i na złe" po przerwie wakacyjnej?

Nowe odcinki "Na dobre i na złe" zadebiutują na antenie TVP2 od środy, 3.09.2025, wtedy zacznie się następny 27 sezon.