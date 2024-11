i Autor: MTL Maxfilm/ AKPA QUIZ o M jak miłość. Czarne owoce u Mostowiaków! Oni przeszli największą przemianę. Pamiętasz, co zrobili?

W rodzinie Mostowiaków w "M jak miłość" nie brakuje czarnych owiec, bohaterów, którzy mają sporo na sumieniu, ale na przestrzeni lat przeszli cudowne metamorfozy, zmieni się nie do poznania. Fani "M jak miłość" zapewne pamiętają jaki łobuzem był Marek Mostowiak, który po powrocie z Niemiec do rodzinnej Grabiny przysporzył bliskim wielu zmartwień. Ale nie tylko on. Bo nie tylko wśród Mostowiaków są źli bohaterowie, którzy przeszli na dobrą stronę. Rozwiąż nasz QUIZ o "M jak miłość" i sprawdź, czy pamiętasz ich podłe występki.