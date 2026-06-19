Nowy Misiek w M jak miłość. Tak wyrośnie syn Kingi i Piotrka w następnym sezonie - ZDJĘCIA

Sylwia Fiutkowska
Sylwia Fiutkowska
2026-06-19 9:33

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Misiek (Aleksander Bożyk) zmieni się nie do poznania! Ale spokojnie, bo wcale nie zagra go inny aktor, gdyż dotychczasowy nigdzie się nie wybiera. Tyle tylko, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wróci z zupełnie odmieniony. Syn Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) przejdzie tak spektakularną metamorfozę, że aż trudno będzie go rozpoznać. A wszystko przez jeden szczegół! Koniecznie poznaj szczegóły i zobacz to na ZDJĘCIACH!

Niezwykła metamorfoza Miśka w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Misiek przejdzie spektakularną przemianę! Syn Kingi i Piotrka tak się zmieni, że aż trudno będzie go rozpoznać. Tym bardziej, że czas będzie biegł nieubłaganie, a wraz z nim młody Zduński będzie się zmieniał. Szczególnie, że nie będzie już małym słodkim chłopcem, do czego zdążył przyzwyczaić widzów.

W nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej syn Kingi i Piotrka zmężnieje i wydorośleje. Misiek nieźle pójdzie w górę i zostanie przy swojej odmienionej fryzurze z nieco inaczej przyciętą grzywką. Młody Zduński stanie się już małym mężczyzną!

Tak się zmieni młody Zduński w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Aleksander Bożyk pochwalił się na swoim Instagramie zdjęciami z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach, na którym widać go już w zupełnie innym wydaniu. Młody Zduński już nie wygląda na nim na dziecko, a na mężczyznę, na co wskazuje bardziej zrysowana twarz i nieco większy wzrost. A gdy do tego wszystkiego dochodzi i fryzura, to już w ogóle!

Jednak co ciekawe w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nie tylko Misiek zmieni się w rodzinie Zduńskich nie do poznania! Kto jeszcze przejdzie u nich tak spektakularne metamorfozy, że widzowie będą mieć problem z ich rozpoznaniem?

Kto jeszcze zmieni się w rodzinie Zduńskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach tak naprawdę przemienią się wszystkiego dzieci Zduńskich - Misiek, Lenka (Olga Cybińska), a nawet Antoś (Mikołaj Jankowski) Pawła (Rafał Mroczek). Nie mówiąc już o bliźniaczkach Emilce i Zuzi (Antonina i Michalina Bonecka), w które, od końca obecnego sezonu, wcieliły się już zupełnie inne, nieco większe i starsze aktorki.

A wszystko z tego samego względu - uciekającego czasu, który w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej dotknie każdą z pociech Zduńskich. Dzieciaki będą się zmieniać i dorastać, a widzowie wciąż będą tego świadkami na swoich ekranach!

Dwa zdjęcia przedstawiają Aleksandra Bożyka, aktora serialu M jak miłość. Po lewej stronie młody mężczyzna w denimowej kurtce i koszulce w paski, z żółtą gwiazdą zakrywającą twarz, w tle taras. Po prawej, uśmiechnięta twarz aktora w niebiesko-białej koszuli w kratę, w tle rozmazana zieleń. Aktor przejdzie spektakularną metamorfozę, o której przeczytasz na portalu Super Seriale.
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