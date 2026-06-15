M jak miłość. Nowe oblicze Lenki w kolejnym sezonie. Produkcja szykuje niespodziankę dla widzów - ZDJĘCIA

To ona zastąpiła Lenkę Zduńską w "M jak miłość"! Olga Cybińska nie jest pierwsza w tej roli

Olga Cybińska w roli Lenki występuje w "M jak miłość" od czterech lat. Do obsady serialu dołączyła w maju 2022 roku, kiedy produkcja zdecydowała się na zmianę córki Kingi i Piotrka. Przez 10 lat Lenkę grała obecnie 17-letnia Marysia Głowacka, która dosyć nagle pożegnała się z ekranową rodziną Zduńskich. Przez długi czas nawet nie było wiadomo, gdzie jest Lenka, bo niby wyjechała na leczenie do sanatorium, ale Kinga i Piotrek zachowywali się tak, jakby zapomnieli o najstarszej córce.

Nowa Lenka pojawi się w "M jak miłość" w 1661 odcinku. Widzowie od razu zauważyli zmianę Lenki, ale dla Zduńskich odmieniony wygląd córki nie był niczym nadzwyczajnym. Czy tym razem będzie podobnie? Uspokajamy wszystkich, że Olga Cybińska zostanie w obsadzie "M jak miłość", lecz zmieni się wygląd Lenki.

Nie przegap: M jak miłość. Tak wyrośnie mały Antoś w następnym sezonie! Paweł nie tylko z Agnes wychowa syna, kiedy wróci do Grabiny - WIDEO

Tak się zmieni Lenka Zduńska w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach

Metamorfoza Lenki w nowym sezonie "M jak miłość" od razu będzie się rzucała w oczy, bo nastolatka zacznie teraz nosić okulary. Poza tym wydorośleje jeszcze bardziej i tuż przed 18. urodzinami córki Kinga i Piotrek zrozumieją, że mają już w domu młodą kobietę, a nie dziecko.

Na pewno w odcinkach "M jak miłość" po wakacjach nie zabraknie miłosnych rozterek Lenki, który ma za sobą trudny rok. Rozstanie z chłopakiem Grześkiem (Borys Wiciński), wyjazd przyjaciółki Sary (Nadia Smyczek), a także ciężkie przeżycia w szkole w związku z hejtem, jakiego doświadczyła ze strony rywalki Julii (Sofia Stelmakh). To właśnie z tą dziewczyną zdradził Lenkę jej były chłopak Grzesiek.

Ostatnio serce Lenki w "M jak miłość" zabiło mocniej do nowego sąsiada, Huberta (Leon Hauser) jednak dopiero w następnym sezonie okaże się, czy właśnie on będzie tym jedynym dla córki Zduńskich. Nie zapomniała jeszcze o Grześku, nie uporała się z cierpieniem po rozstaniu i przestała nawet wierzyć w to, że jeszcze kiedyś się zakocha. Zobacz też: M jak miłość. Nagła zmiana w obsadzie! Oto nowe bliźniaczki Kingi i Piotrka - ZDJĘCIA

M jak miłość. Katarzyna Cichopek pokazała miejsce na planie, gdzie wstęp mają tylko wybrani Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

24