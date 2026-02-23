M jak miłość, odcinek 1911: Lenka znów się zakocha? Po randce z Hubertem nagle odezwie się jej były chłopak - ZDJĘCIA, ZWIASTUN

"M jak miłość" odcinek 1911 - poniedziałek, 23.02.2026, o godz. 20.55 w TVP2

Sercowe rozterki Lenki Zduńskiej w 1911 odcinku "M jak miłość" będą miały związek nie tylko z byłym chłopakiem, ale także z sąsiadem, który wcale nie będzie taki zły jak sądziła podczas ich pierwszego spotkania. Znajomość Lenki i Huberta miała bardzo burzliwy początek! Córka Zduńskich ledwo rozstała się z Grześkiem, a już zwróciła uwagę nastolatka mieszkającego po sąsiedzku na ulicy Deszczowej. Chociaż oskarżyła Buczaka o kradzież psa Sapera i nie miała dla niego litości, kiedy sugerował, że nie dba o swojego pupila.

Sprzeczka Lenki i Huberta o wybryki psa w 1911 odcinku "M jak miłość"

W 1911 odcinku "M jak miłość" Lenka znów posprzecza się z Hubertem, który zwróci jej uwagę, że Saper dostał się do ich ogrodu i go zniszczył.

- Chyba masz przywidzenia! - rzuci złośliwie Zduńska.

- Rozkopał grządki. Sprawdźcie lepiej siatkę za domem, na pewno gdzieś tam jest podkop...

- Może lepiej ty sprawdź swój wzrok!

Lenka na imprezie Huberta i jego przyjaciół ze szkoły w 1911 odcinku "M jak miłość"

Cięte uwagi Lenki w 1911 odcinku "M jak miłość" zrobią na Hubercie spor wrażenie. Nastolatka szybko jednak pożałuje, że tak podle traktuje sąsiada. Odkryje bowiem, że Hubert zaprosił całą klasę na grilla z okazji rozpoczęcia nowego roku szkolnego. A kiedy Saper znów narozrabia i tym razem ukradnie sąsiadom kupione na grilla mięso, Hubert nakłoni Lenkę, by na przeprosiny pomogła mu imprezę przygotować.

Pierwsza randka Lenki i Huberta z dziadkami w 1911 odcinku "M jak miłość"

Od słowa do słowa, nastolatki poznają się w końcu bliżej i na tym wcale się skończy, bo wieczorem w 1911 odcinku "M jak miłość" oboje wybiorą się także na "podwójną randkę". Tym razem dzięki swoim dziadkom. Krysia Filarska (Hanna Mikuć) umówi się bowiem na randkę z dziadkiem Huberta, Łukaszem (Zbigniew Borek), którego poznała w osiedlowym klubie seniora.

Po powrocie z randki Lenka nie przestanie myśleć o Hubercie! I właśnie wtedy Grzesiek, były chłopak Zduńskiej, umieści na portalu społecznościowym wpis, że wciąż jest w jego sercu. Po tym, co Lenka przeczyta dopadną ją wątpliwości, czy spotka jeszcze prawdziwą miłość, skoro ostatni chłopak tak bardzo ją zranił.

M jak miłość ZWIASTUN. Nowa dziewczyna w życiu Mateusza! Ewelina ucieknie ze ślubu

- Tak sobie myślę, chciałabym czasami móc zatrzymać te chwile, gdy jesteśmy szczęśliwi... Wiesz, zrobić taką stopklatkę - zwierzy się swojej matce. - Ja tak robię co wieczór - przyzna Kinga (Katarzyna Cichopek). - Ty się śmiejesz, a ja mówię na poważnie! Myślisz, że kiedyś się jeszcze w kimś zakocham? - Bo to raz! - Chciałabym tylko raz. Jak ty i tata... - Kto wie kochanie... - zakończy Zduńska.

