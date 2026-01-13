M jak miłość. Wzruszające pożegnanie Lenki Zduńskiej. Podziękowała za pracę w serialu. Ona też odchodzi? - ZDJĘCIA

Agnieszka Pyź
2026-01-13 10:33

Lenka Zduńska z "M jak miłość", którą gra OIga Cybińska, umieściła niepokojący wpis na Instagramie! To pożegnanie 17-letniej aktorki nie kolegami z planu serialu, z którymi w ostatnim czasie toczyły się wątki Lenki, a którzy już odeszli i nie wrócą. Przy okazji Cybińska podziękowała wszystkim, z którymi występowała w "M jak miłość" za wspólną pracę, za to, że mieli szansę się lepiej poznać i zapewniła, jak ich będzie brakowało. Od razu pojawiło się pytanie, czy Lenka też odchodzi z "M jak miłość. Sprawdź, co już wiadomo.

Oni odchodzą z "M jak miłość". Zmiany w obsadzie!

Zmiany w obsadzie "M jak miłość" dotkną przede wszystkim rodziny Zduńskich! Nie chodzi tylko o wątek Lenki, ale także Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) i przede wszystkim Pawła (Rafał Mroczek). Wiadomo już, że Franka umrze, bo z "M jak miłość" odchodzi Dominika Kachlik, która przez pięć lat wcielała się w postać ukochanej Pawła. 

Czy Lenka też odejdzie z "M jak miłość"? Wpis Olgi Cybińskiej zaniepokoił fanów!

Po tym, jak stało się jasne, ile bohaterów pożegnało się z "M jak miłość", ilu aktorów jeszcze zniknie w ciągu najbliższych tygodni na profilu Olgi Cybińskiej na Instagramie pojawił się pożegnalny wpis, który zaniepokoił fanów 17-letniej aktorki. 

Ekranowa Lenka z "M jak miłość" napisała, że nadszedł czas pożegnania z postaciami, z którymi grała wspólne wątki. Wspomniała o swojej przyjaciółce Sarze, którą grała Nadia Smyczek, a także o byłym chłopaku Grześku, w którego wcielał się Borys Wiciński. 

Nie przegap: Zmiany w M jak miłość. Tych aktorów zabraknie w obsadzie w 2026 roku! Zastąpią ich inni bohaterowie - ZDJĘCIA

"Ostatnio miało miejsce kilka końców, pożegnań i nowych początków w @mjakmilosc.official , dlatego chciałam podziękować wszystkim tym, których miałam szansę poznać i z nimi pracować w tym czasie! @borys_wicinski @nadia_smyczek rusin_mat będzie mi was brakowało! Wspaniale było z wami tworzyć tę historię i mam nadzieję, że to nie był ostatni wspólny raz na planie!🌟" - takie pożegnanie i podziękowanie opublikowała Olga Cybińska na Instagramie. 

Od razu odpowiedzieli jej Nadia Smyczek i Borys Wiciński. - Jestem ogromnie wdzięczna i będę tęsknić!!🥹❤️ - napisała Sara z "M jak miłość". 

Ja też dziękuję za cudowną współpracę!! Będzie mi bardzo tego brakowało 🥲🫡 - dodał ekranowy Grzesiek. 

Dominika Kachlik zareagowała na pożegnanie Lenki z "M jak miłość"

Na pożegnanie Lenki Zduńskiej z bohaterami z "M jak miłość" zareagowała także Dominika Kachlik, która jako Franka pożegna się ostatecznie z serialem w 1907 odcinku, kiedy jej bohaterka umrze. - Uwielbiam Cię ❤️ - umieściła w komentarzu. -  Też cię uwielbiam ciocia Franka❤️ - odpisała Olga Cybińska. 

Po pożegnalnym wpisie 17-letniej aktorki z "M jak miłość" padło także pytanie od jednego z obserwujących, czy i Olga Cybińska odchodzi z obsady serialu. Ona jednak szybko rozwiała wątpliwości. 

- Odchodzisz z M jak miłość? 😮 Jeżeli spytać można! Jak tak to szkoda bo bardzo dobrze grałaś kochana ! 👏❤️

- Nieee nie ja🙈 po prostu skończyłam wątki z niektórymi postaciami wymienionymi powyżej! - zapewniła 17-latka grająca Lenkę. 

M jak miłość. Ostatnie chwile Lenki i Grześka razem

