M jak miłość. Wzruszające pożegnanie Lenki Zduńskiej. Podziękowała za pracę w serialu. Ona też odchodzi? - ZDJĘCIA

Oni odchodzą z "M jak miłość". Zmiany w obsadzie!

Zmiany w obsadzie "M jak miłość" dotkną przede wszystkim rodziny Zduńskich! Nie chodzi tylko o wątek Lenki, ale także Kingi (Katarzyna Cichopek) i Piotrka (Marcin Mroczek) i przede wszystkim Pawła (Rafał Mroczek). Wiadomo już, że Franka umrze, bo z "M jak miłość" odchodzi Dominika Kachlik, która przez pięć lat wcielała się w postać ukochanej Pawła.

Czy Lenka też odejdzie z "M jak miłość"? Wpis Olgi Cybińskiej zaniepokoił fanów!

Po tym, jak stało się jasne, ile bohaterów pożegnało się z "M jak miłość", ilu aktorów jeszcze zniknie w ciągu najbliższych tygodni na profilu Olgi Cybińskiej na Instagramie pojawił się pożegnalny wpis, który zaniepokoił fanów 17-letniej aktorki.

Ekranowa Lenka z "M jak miłość" napisała, że nadszedł czas pożegnania z postaciami, z którymi grała wspólne wątki. Wspomniała o swojej przyjaciółce Sarze, którą grała Nadia Smyczek, a także o byłym chłopaku Grześku, w którego wcielał się Borys Wiciński.

"Ostatnio miało miejsce kilka końców, pożegnań i nowych początków w @mjakmilosc.official , dlatego chciałam podziękować wszystkim tym, których miałam szansę poznać i z nimi pracować w tym czasie! @borys_wicinski @nadia_smyczek rusin_mat będzie mi was brakowało! Wspaniale było z wami tworzyć tę historię i mam nadzieję, że to nie był ostatni wspólny raz na planie!🌟" - takie pożegnanie i podziękowanie opublikowała Olga Cybińska na Instagramie.

Od razu odpowiedzieli jej Nadia Smyczek i Borys Wiciński. - Jestem ogromnie wdzięczna i będę tęsknić!!🥹❤️ - napisała Sara z "M jak miłość".

- Ja też dziękuję za cudowną współpracę!! Będzie mi bardzo tego brakowało 🥲🫡 - dodał ekranowy Grzesiek.

Dominika Kachlik zareagowała na pożegnanie Lenki z "M jak miłość"

Na pożegnanie Lenki Zduńskiej z bohaterami z "M jak miłość" zareagowała także Dominika Kachlik, która jako Franka pożegna się ostatecznie z serialem w 1907 odcinku, kiedy jej bohaterka umrze. - Uwielbiam Cię ❤️ - umieściła w komentarzu. - Też cię uwielbiam ciocia Franka❤️ - odpisała Olga Cybińska.

Po pożegnalnym wpisie 17-letniej aktorki z "M jak miłość" padło także pytanie od jednego z obserwujących, czy i Olga Cybińska odchodzi z obsady serialu. Ona jednak szybko rozwiała wątpliwości.

- Odchodzisz z M jak miłość? 😮 Jeżeli spytać można! Jak tak to szkoda bo bardzo dobrze grałaś kochana ! 👏❤️

- Nieee nie ja🙈 po prostu skończyłam wątki z niektórymi postaciami wymienionymi powyżej! - zapewniła 17-latka grająca Lenkę.