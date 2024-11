Martyna zniknie z M jak miłość?! Fani już nie mogą jej oglądać

Fani "M jak miłość" mają już dość Martyny!

Martyna dołączyła do "M jak miłość" z przytupem. A to dlatego, że to właśnie ona, pod wpływem alkoholu, potrąciła Marcina, uciekającego przez gangsterem Robertem (Kamil Drężek). Pijana lekarka nie chciała być pociągnięta do odpowiedzialności za spowodowanie wypadku, dlatego zabrała rannego Chodakowskiego do siebie i pozwoliła mu zostać tak długo, jak tylko będzie chciał. Tym bardziej, że w wyniku uderzenia detektyw stracił pamięć i nie mógł przypomnieć sobie drogi do domu.

Za to mocno zbliżył się do swojej "wybawicielki", która choć wiedziała, kim on tak naprawdę jest, to nie wspomniała o tym ani słowem, ani jemu, ani wciąż szukającym go bliskim. Dopiero, gdy połączyła ich miłość, a policja była o krok od odnalezienia Marcina, powiedziała mu prawdę i zawiadomiła o wszystkim Kamę, która w towarzystwie Olka (Maurycy Popiel), od razu po niego przyjechała. Tyle, że Chodakowski nie pamiętał nikogo poza Wysocką!

Widzowie "M jak miłość" nie chcą już dłużej oglądać Wysockiej!

I to wszystko sprawiło, że fani "M jak miłość" nie polubili Martyny! I to do tego stopnia, że aż zażądali jej usunięcia z serialu! Na naszym profilu Super Express Seriale na Facebooku spytaliśmy widzów, czy chcieliby zniknięcia Wysockiej z "M jak miłość". A ilość potwierdzających komentarzy aż wyszła poza skalę! Tu tylko przykłady niektórzy z nich, które mówią jasno, że widzowie już dłużej nie chcą jej oglądać w swoim ukochanym serialu!

- Tak niech nie miesza w głowie Marcinowi Marcin niech się skupi na dzieciach i Kamie to szybciej wróci do zdrowia;

- Tak, powinna zniknąć i niech Marcin odzyska pamięć i niech wróci do kamy i niech wezmą ślub;

- Tak, bo namieszała w relacji Kamy i Marcina☹️😊;

- Tak, jak najszybciej. Przecież tych scen z tą Martyną to nie da się oglądać;

- Tak, powinna zniknąć, dość zamieszania;

- Jak najbardziej, niech nie mąci;

- Oczywiście,że tak przez nią są same kłopoty;

- Tak, jest bardzo dziwną postacią, nie pasuje do całości;

- Tak, bez powrotu;

- Ona w ogóle nie powinna się tam pojawić.

Martyna odejdzie z "M jak miłość"?

Ale czy to możliwe, aby Martyna faktycznie zniknęła z "M jak miłość"? Co prawda, Wysocka już postanowiła zerwać kontakt z Chodakowskim, gdy jego rodzina przejęła nad nim kontrolę, ale Marcin nie potrafił o niej zapomnieć i zdecydował się do niej wrócić. Tyle tylko, że nie zastał jej już w jej leśniczówce i wrócił z powrotem do rodziny, której wciąż nie pamiętał w przeciwieństwie do niej! Dlatego w kolejnych odcinkach "M jak miłość" tak łatwo się nie podda i wciąż będzie szukał kontaktu z lekarką! A zatem, póki co nie będzie mowy o odejściu Martyny! Ale potem, kto wie!