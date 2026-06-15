M jak miłość. Wielkie święto u Chodakowskich! Będą mieli, co uczcić w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Z tym będą musieli zmierzyć się Chodakowscy w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Chodakowscy wreszcie zaznają szczęścia! Ale droga do tego będzie bardzo kręta i to zarówno w przypadku Anety i Olka, jak i Kamy i Marcina. Wszystko przez to, że u boku jednych i drugich będą osoby, które będą chciały nie tylko im zaszkodzić, ale całkowicie ich zniszczyć.

W przypadku lekarzy będzie to oczywiście Sowiński, który za wszelką cenę będzie chciał odegrać się na Olku za błąd w trakcie operacji jego siostry. Do tego stopnia, że przeciągnie nawet na swoją stronę ich przyjaciółkę Kasię, którą będzie szantażował wydaniem prawdy o ojcostwie jej dziecka, przez co nie pozostawi jej wyboru.

A u Kamy i Marcina niebezpieczeństwem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej wciąż będzie Elżbieta, która dalej będzie czaić się na Chodakowskiego. Domańska będzie tak zdeterminowana, że wyłoży nawet na stół 100 milionów, aby tylko mąż Chodakowskiej ją zdradził. A gdy on znów jej odmówi, to odrzucona i upokorzona szefowa postanowi się zemścić, fingując romans swojego podwładnego.

Długo wyczekiwana radość u Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Jednak wszystko wskazuje na to, że po tych burzach w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w końcu wyjdzie słońce i dla jednych i dla drugich Chodakowskich. Małgorzata Pieczyńska pochwaliła się na swojej relacji na Instagramie filmikiem, na którym widać ich rodzinę w komplecie. Olek, Aneta, Kama, Marcin i Aleksandra zasiądą przy wspólnym stole w mieszkaniu lekarzy i będą świętować, na co wskazują także widoczne w tle w kwiaty.

- Stęskniłam się. 🙈 Za Chodakowskim, za ekipą, za tym całym magicznym zamieszaniem na planie. Zdolni, piękni, moi ulubieni. Cieszę się, że znowu jestem wśród Was. 💛 #naplanie #mjakmiłość #serialowarodzinka - napisała aktorka.

Tym bardziej, gdy w sprawę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej zaangażuje się już Piotrek (Marcin Mroczek), który oczywiście nie zostawi Chodakowskich bez pomocy. Czy okaże się ona na tyle skuteczna, że problemy i jednych i drugich Chodakowskich w mig znikną, a oni wreszcie będą mieć spokój.

Spokój Chodakowskich nie potrwa długo w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Filmik aktorki na to wskazuje! Tym bardziej, że na twarzach wszystkich widać w końcu uśmiechy! A zatem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach faktycznie będą mieli, co świętować. I dobrze, bo po drodze naprawdę sporo się wycierpią. Zwłaszcza, ze naprawdę nie będzie łatwo ani jednym, ani drugim. Ale w końcu nastanie długo wyczekiwany happy end!

Ale czy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej to potrwa długo? A może tuż po tym na Chodakowskich spadnie jakiś kolejny dramat? Odpowiedzi na te pytania poznamy już w nowych odcinkach!

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