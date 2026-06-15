M jak miłość. Piotrek prawnikiem Chodakowskich! Będzie musiał ich ratować w nowym sezonie - ZDJĘCIA, WIDEO

Dramaty u Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Chodakowscy będą potrzebować pomocy prawnika! Tylko którzy? Oto jest pytanie, bo zarówno u Anety i Olka, jak i Kamy i Marcina zrobi się dość nieciekawie. U tych pierwszych ze względu na bezwzględnego i żądnego zemsty na Chodakowskim, Sowińskim (Mikołaj Krawczyk), który wciągnie w swoją brudną grę nawet ich przyjaciółkę Kasię (Paulina Lasota), aby tylko jej kłamstwo z ojcostwem jej córki nie wyszło na jaw.

A u drugich ze względu na zdeterminowaną szefową Chodakowskiego, która nie przestanie go kusić atrakcyjnymi ofertami w zamian za zdradę żony. Aż w końcu postanowi wszystko sfingować! A zatem czyją sprawą w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej będzie aż musiał zająć się Piotrek? A może weźmie obie na raz?

Chodakowscy zasięgną pomocy Zduńskiego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Marcin Mroczek pochwalił się na swoim Instagramie wspólnymi zdjęciami z Michaliną Sosną i Iloną Janyst z planu do nowego sezonu "M jak miłość" po wakacjach! Dla aktora to szczególna chwila, bo tym samym pierwszy raz od 4 lat, gdy serialowa Kama dołączyła do obsady mieli okazję razem zagrać. I choć na jej bardziej doświadczonej koleżance nie zrobiło to żadnego wrażenia, bo miała już tą przyjemność, to już na Chodakowskiej i Zduńskim już tak!

- Uwierzycie ? Z @michalina_sosna od ponad 4lat mijamy się na korytarzach, w charakteryzacji, na serialowych wigiliach, a po raz pierwszy mieliśmy okazję wspólnie zagrać ze sobą w jednej scenie w MjM 😲 Podobno… (ona tak twierdzi a mnie się wydaje że jednak coś graliśmy, ale z Kamą się nie dyskutuje 🤭🤫) Fajnie było się spotkać z dziewczynami @michalina_sosna @iljanyst #working #spotkanie #naplanie #actor - napisał aktor.

Czyżby dlatego, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Aneta nie miała powodów do radości i to właśnie ona potrzebowała pomocy Piotrka? Faktycznie, tak mogłoby być i to nie tylko ze względu na jej sytuację, ale także ubiór bohaterów, gdyż na filmiku i na zdjęciach z planu widać Zduńskiego w służbowym stroju, Kamę w sukience, a smutną i dobitą Chodakowską w piżamie, przez co zupełnie nie pasuje ona do reszty!

- Kogo tym razem ratuje Piotrek? - spytał wymownie Piotrek, choć odpowiedź nasuwa się już sama!

Piotrek uratuje Chodakowskich w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Wiele wskazuje na to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach to właśnie Anetę i Olka będzie musiał ratować Piotrek w sprawie przeciwko już nie tylko Sowińskiemu, ale i Kasi, która zdradzi ich, aby tylko zachować swój sekret. Zwłaszcza, że naprawdę sporo poświęci, bo nawet prześpi się z dyrektorem administracyjnym, aby tylko Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) i Mariusz (Mateusz Mosiewicz) nie dowiedzieli się od niego prawdy o ojcostwu Zosi.

A w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej posunie się jeszcze dalej. Do tego stopnia, że Chodakowscy w końcu znajdą się w kropce i wówczas już naprawdę będą potrzebować prawnika. Oczywiście, Zduński zgodzi się im pomóc, ale czy uda mu się wygrać ich sprawę i raz na zawsze załatwić Sowińskiego? Odpowiedź poznamy już w nowych odcinkach!

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