M jak miłość. Wielki powrót do bistro Kingi dawno niewidzianego bohatera! To on zastąpi Frankę? - ZDJĘCIA

M jak miłość. Krystian Domagała ujawnił kulisy odejścia z serialu! To nie on zrezynował z roli Mateusza Mostowiaka - ZDJĘCIA

Franka po urodzeniu Antoniego Lucjana tak szybko nie wróci do "Naszego Zielonego Sadu" w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach w bistro Kingi dojdzie do zmian! I nic dziwnego, gdyż po urodzeniu Antoniego Lucjana, Franka tak szybko nie wróci do pracy w "Naszym Zielonym Sadzie", a Zduńska sama nie pociągnie. Tym bardziej, że żona Piotrka (Marcin Mroczek) nie będzie mogła żyć samym biznesem, gdyż będzie mieć na głowie także swój dom i swoją rodzinę.

Dlatego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znajdzie sobie kogoś do pomocy! I nie będzie to osoba z przypadku, tylko człowiek, którego widzowie doskonale znają z "Naszego Zielonego Sadu", w którym przecież wcześniej pracował, tyle, że z przerwami! Ale zawsze wracał, gdy Kindze potrzebna była pomoc tak jak choćby po ucieczce ciężarnej Franki od Pawła. A teraz także w trakcie jej urlopu macierzyńskiego! A zatem o kim mowa?

Maciek znów ruszy Kindze na ratunek w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, o kelnerze Maćku, który w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach znów zawita do "Naszego Zielonego Sadu"! Mateusz Ruciński pochwalił się na swojej relacji na Instagramie wspólnym zdjęciem z Michaliną Sosną, Aliną Szczegielniak i Iloną Janyst, a więc serialowymi sąsiadkami bistro Kingi, do którego zapowiedział także swój powrót!

- Kelner Maciek ostatnio znów zagląda do tej super ekipy @mjakmilosc.official☺️ @wanda_andrycz @iljanyst @michalinasosna - zapowiedział aktor.

A zatem już wiadomo, że w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Maciek znów przybędzie z odsieczą swojej szefowej i to właśnie on niejako zastąpi nieobecną Frankę, która w tym czasie będzie zajmować się swoim malutkim synkiem. Ale nie tylko, bo i bez dramatów w życiu Zduńskich się nie obędzie. I to do tego stopnia, że poturbowana żona Pawła wyląduje w szpitalu, przez co z pewnością za szybko nie wróci do "Naszego Zielonego Sadu"!

To nie koniec zmian w bistro Zduńskiej w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

I z tego względu Maciek spadnie Kindze w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach jak z nieba! Tym bardziej, że i przed Zduńską będzie stało wiele wyzwań i to nie tylko tych zawodowych! A to dlatego, że wciąż będzie musiała się mieć na baczności przed nieobliczalnym ojcem Sary (Nadia Smyczek), Hoffmanem (Mateusz Rusin), a w domu będzie ją czekał remont!

Dlatego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Maciek będzie jej wybawieniem i wiele wskazuje na to, że w tej sytuacji zostanie na dłużej! Czy dołączy do niego ktoś jeszcze? Tym bardziej, w perspektywie zamknięcia sąsiedniego butiku Kamy i Ani Szczególnie, że ukochana Marcina (Mikołaj Roznerski) już znajdzie zatrudnienie u swojego narzeczonego, a jej siostra wciąż "będzie do wzięcia". Czy zatem nią "zaopiekuje się" Zduńska? A ich wspólne zdjęcie nie będzie przypadkiem? Przekonamy się już niebawem!

O ich powrotach raczej nie będzie mowy w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Tym bardziej, że na powroty pozostałych pracownic Kingi w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach raczej nie będzie co liczyć. A zwłaszcza w przypadku Lilki (Monika Mielnicka), pracującej wcześniej i u Chodakowskich, która teraz wyjechała do Krakowa, czy jej koleżanek Ali (Alicja Ostolska) i Ewki (Jowita Chwałek), których już od dawna nie widać w "M jak miłość"!