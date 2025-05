M jak miłość. Zmasakrowana Franka w szpitalu! Żona Pawła będzie walczyła o życie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

Franka w szpitalu w nowym sezonie "M jak miłość"! Tak źle chyba jeszcze nie było

Nowe zdjęcie z planu "M jak miłość" szokuje. Dominika Kachlik lubi dzielić się z obserwatorami wydarzeniami zza kulis kręcenia nowych odcinków hitu TVP2. Sama aktorka musi podejmować się niemałych wyzwań, bo jej serialowej bohaterce przydarza się dość sporo niebezpiecznych, nieoczekiwanych sytuacji. Tak jak wtedy, kiedy obroniła własnym ciałem Pawła i została postrzelona! Tym razem jednak raczej nie chodzi o żadną strzelaninę. Obrażenia na twarzy góralki wskazują na ostre pobicie lub wypadek...

Wielkie niebezpieczeństwo u Franki i Pawła w nowym sezonie "M jak miłość"

Może i Zduńscy zostali rodzicami, ale to wcale nie oznacza, że w ich życiu nastąpi pełen spokój. Wręcz przeciwnie, kolejne odcinki "M jak miłość" po wakacjach udowodnią, że Frankę z Pawłem cały czas dotyka jakiś pech! Tym razem chodzi wypadek samochodowy na drodze do Grabiny. Auto Zduńskiego wyląduje przewrócone na bok, a sam Zduński prawdopodobnie nie odniesie wielkich obrażeń. Gorzej z Franką, ponieważ góralka wyląduje w szpitalu. Na zdjęciu dodanym przez Dominikę Kachlik na jej Instagram widać, że jej bohaterka ma szpitalny czepek na głowie oraz jest podpięta pod aparaturę. Liczne obrażenia świadczą o kiepskim stanie kobiety.

Franka będzie walczyła o życie w kolejnych odcinkach "M jak miłość po wakacjach

Wszystko wskazuje na to, że kolejny sezon "M jak miłość" rozpocznie się masakrą u Zduńskich. Wypadek samochodowy na drodze do Grabiny to jedno, ale pozostaje także bójka Pawła z podejrzanym Dominik Walatem (Bartosz Surówka). Po ostrym starciu Zduńskiego z rywalem Paweł wyląduje w komisariacie. Te zdarzenia wydają się połączone i nie oznaczają niczego dobrego. Świeżo upieczona mama będzie walczyła o życie w szpitalu niedługo po urodzeniu ukochanego, wyczekiwanego synka. To poruszy każdego.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.