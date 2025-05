M jak miłość. Remont na Deszczowej. Kinga z Piotrkiem zmienią wnętrze kultowego domu Zduńskich - ZDJĘCIA

M jak miłość. Problemy zdrowotne Piotrka powrócą w nowym sezonie! Był zawał, a teraz to! - ZDJĘCIA

M jak miłość. Marta i Jacek rozstaną się! Nie tylko wyjazd do Włoch wywoła kryzys w ich małżeństwie w nowym sezonie - ZDJĘCIA

M jak miłość. Los uśmiechnie się do Izy w nowym sezonie? Wreszcie uwolni się od Radka i zacznie nowe życie?

Remont domu przy Deszczowej w nowym sezonie "M jak miłość"

Dom Zduńskich to niemal tak kultowe miejsce jak rodzinna kuchnia Mostowiaków w Grabinie. Kinga z Piotrkiem stworzyli bezpieczne miejsce dla siebie i dzieci. To właśnie przy tej samej ulicy zamieszkani Adam Werner (Jacek Kopczyński) oraz Kamil (Marcin Bosak). Na nudę nie ma co narzekać.

Zduńscy w kolejnych odcinkach "M jak miłość" zdecydują się odświeżyć wnętrza ukochanego domu. Sama Katarzyna Cichopek oprowadziła obserwatorów po wnętrzu serialowego domu Zduńskich i zdradziła, że już w kolejnych odcinkach jej bohaterkę czekają zmiany. Razem z serialowym mężem szykują remont.

W jakim stylu Kinga z Piotrkiem wyremontują dom?

Czy wnętrza domu przy Deszczowej będzie się dało jeszcze rozpoznać?! Katarzyna Cichopek zapowiada zmiany.

- Dzisiaj nagrywamy wielkie odgruzowywanie Deszczowej - relacjonuje serialowa Kinga na swoim Instagramie. - To jest naprawdę fajny wątek i wam też polecam żebyście zrobili takie gruntowne porządki u siebie, zwłaszcza teraz, kiedy jest wiosna, kiedy jest lato, kiedy jest siła i energia, żeby po prosu pozbyć się zalegających rzeczy, żeby móc oddychać pełną piersią. My też się cieszymy, a tym samym będziemy przeprowadzać jakiś remont tutaj na Deszczowej. Jak myślicie, w jakim stylu zrobimy Deszczową? - pyta się aktorka.

Zmiany u Kingi i Piotrka

Jak wynika z relacji Katarzyny Cichopek na Instagramie, u Zduńskich zapowiadają się spore zmiany. Oby tylko dotyczyło to remontu, a nie np. kryzysu u Kingi i Piotrka. Oni jeszcze nie wiedzą, że czyha na nich duże niebezpieczeństwo. Póki co nie znają jeszcze prawdziwej twarzy Hoffmana (Mateusz Rusin). Jak informowaliśmy, cwany Dariusz nie odpuści Kindze w kolejnych odcinkach "M jak miłość".

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.