M jak miłość. Szokujące wyniki oglądalności ostatniego sezonu! To było do przewidzenia po tym, co się działo

M jak miłość traci na oglądalności! Widzowie mają dość powtarzanych wątków

Niestety 25 sezon "M jak miłość" nie zapisze się w historii jako najlepszy. Choć produkcja wciąż będzie gromadzić przed telewizorami tłumy wiernych fanów, liczby już teraz zaczęły nieubłaganie spadać! Widzowie coraz częściej opuszczali oglądanie kolejnych odcinków i to nie przez przypadek - zdaniem wielu kultowy kiedyś serial stracił na świeżości.

Jak dokładnie wygląda statystyka? 25 sezon "M jak miłość" emitowany był od 9 września 2024 roku do 6 maja 2025 roku. W tym czasie serial przyciągał przed telewizory średnio 2,6 mln widzów, co stanowi 21,6% udziału w rynku w grupie wszystkich widzów i 17,41% w grupie komercyjnej 16-59 lat. To spadek o 120 tysięcy widzów w porównaniu do poprzedniego sezonu!

Ten wątek 25. sezonu "M jak miłość" wzruszył widzów najbardziej

25 sezon "M jak miłość" nie był pozbawiony emocji - i mimo ogólnego rozczarowania, jeden wątek wyjątkowo zapadł fanom w pamięć. Chodzi o poruszającą historię Doroty Kaweckiej (Iwona Rejzner) i Bartka Lisieckiego (Arkadiusz Smoleński), których ponowne spotkanie po długiej rozłące wycisnęło łzy z oczu nawet najtwardszym widzom. Fani uznali ich rozmowę za najbardziej wzruszający moment sezonu.

W internetowej sondzie przeprowadzonej na oficjalnym profilu serialu, to właśnie ta scena zdobyła najwięcej głosów. Drugie miejsce zajął dramatyczny wątek Marcina Chodakowskiego (Mikołaj Roznerski), który po porwaniu przez gangsterów. Oba te wydarzenia były kluczowe dla 25 sezonu "M jak miłość", ale to właśnie Dorota i Bartek skradli serca widzów.

Co dalej z "M jak miłość"? Czy 26 sezon będzie ratunkiem dla serialu?

Po burzliwym 25 sezonie "M jak miłość" twórcy stanęli przed wielkim wyzwaniem. Widzowie oczekiwali konkretnych zmian - powrotu do sprawdzonych rozwiązań, więcej emocji i mniej sztucznie napompowanych romansów. Internauci apelowali o większy realizm i logikę w scenariuszu. Pytanie, które najczęściej przewijało się w komentarzach? Czy 26 sezon zdoła uratować to, co zostało jeszcze z magii "M jak miłość"? Przekonamy się po wakacjach!

