M jak miłość. Smutna Kama po weselu. Sama pochwali się zdjęciami z uroczystości. Gdzie Marcin?! - ZDJĘCIA

Martyna wciąż w głowie Marcina w kolejnym sezonie serialu „M jak miłość”

We wrześniu w „M jak miłość” spełni się wielkie marzenie Kamy. Wyjdzie za Marcina po tym, jak mu się oświadczyła w poprzednim sezonie serialu. Spora część widzów uznała to za desperację z jej strony… Być może zrobiła to, by raz na zawsze odciąć Marcina od Martyny, swojej rywalki. Ale czy rzeczywiście „raz na zawsze”? Po ślubie zda sobie sprawę, że nie da się zapomnieć o kimś tylko dlatego, że tak wypada. Nie można dyktować tego, co ma się czuć. Kama będzie rozczarowana widząc, że małżeństwo niczego w ich relacji nie zmieniło na lepsze.

Wątpliwości po ślubie u Kamy i Marcina w „M jak miłość” jesienią

Nie tylko Kama może zacząć żałować swojego desperackiego kroku. Na ślub Marcina Jakub (Krzysztof Kwiatkowski) przyjdzie z pięknie wyglądającą Martyną, a to go, nieoczekiwanie, boleśnie ukłuje. Przypomni sobie, że wcale nie chciał odzyskać pamięci, mieszkając u niej w leśniczówce. Zatęskni za tymi miesiącami romansu w nowym sezonie „M jak miłość”.

Jesienią w „M jak miłość” Kama pożałuje, że wyszła za mąż?

Nie jest rzadkością, że młodzi stażem małżonkowie niedługo po ślubie zaczynają wątpić, czy podjęli właściwą decyzję. W jednym z premierowych odcinków „M jak miłość” po wakacjach Kama odwiedzi Anetę, by pochwalić się jej zdjęciami z uroczystości weselnej. Taki właśnie fragment sceny został opublikowany na oficjalnym profilu serialu na Instagramie. Żona Marcina jest w niej bardzo smutna, przygaszona, jakby w ogóle nie cieszyło jej małżeńskie pożycie z ukochanym. Kwestionowanie decyzji o zamążpójściu może być całkiem normalnym etapem dostosowywania się do poważnej zmiany. Z drugiej strony takie wątpliwości często oznaczają kryzysy już w kilka lat po ślubie. A Kama miała je przecież wcześniej. Uznała, że Marcin ją zdradził z Martyną, a skoro już to zrobił, to może uczynić ponownie. Potem zdusiła obawy i zaczęła przeć do zamążpójścia. Widząc, że Marcin wciąż myśli o lekarce – intrygującej, fascynującej - będzie bardzo rozczarowana.