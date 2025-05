M jak miłość. Po porodzie Kasi wyda się, że dziecko jest Jakuba, bo będzie podobne do prawdziwego ojca? Fani mają swoje teorie

M jak miłość. Los uśmiechnie się do Izy w nowym sezonie? Wreszcie uwolni się od Radka i zacznie nowe życie?

Jako pierwsi informowaliśmy, że w "M jak miłość" sfałszowane wyniki badań DNA dziecka Kasi i Jakuba pozwolą zakłamanej żonie Karskiego zostać z kochankiem. Bo bez większego trudu wmówiła Mariuszowi, że to z nim jest w ciąży. Dopiero w nowym sezonie Jakub pozna te wyniki i będzie pewny, że Kasia urodzi dziecko kochanka. Czy kłamstwo wyjdzie na jaw? Kasia nie cofnie się przed niczym, by nie wydało się, że oszukała Mariusza i Jakuba, że posunęła się do przestępstwa, a pomogła jej w tym dawna znajoma, laborantka Anna (Katarzyna Russ), która podmieniła próbki!

Dopiero w następnych odcinkach "M jak miłość" po wakacjach dowiemy się, jak daleko jeszcze posunie się Kasia w podłych intrygach. Na pewno uda je się brnąć w kłamstwo aż ciąża stanie się widoczna, aż do rozwodu z Jakubem, gdy sąd ogłosi rozpad małżeństwa Karskich.

Czy i kiedy w nowym sezonie "M jak miłość" Jakub odkryje, że nie tylko on padł ofiarą kłamstwa Kasi? To pytanie zadaje sobie wielu fanów, a opublikowany na oficjalnym profilu serialu na Facebooku post z Kasią i Mariuszem pod hasłem: "Czy można zbudować szczęśliwy związek na kłamstwie?", skłonił wszystkich do snucia teorii jak wszystko się wyda!

Co będzie się działo z dzieckiem Kasi po porodzie w "M jak miłość" po wakacjach?

Spekulacje fanów "M jak miłość" krążą wokół tego, co się będzie działo z dzieckiem Kasi po porodzie. Wielu podejrzewa, że dziecko będzie potrzebowało krwi, bo dojdzie do jakiś komplikacji albo tragicznego wypadku. I właśnie wtedy Karski zorientuje się, że grupa krwi dziecka Kasi jest zgodna z jego grupą. A to oznacza, że Mariusz nie jest ojcem.

Krążą też opinie widzów "M jak miłość", że dziecko Kasi będzie łudząco podobne do Jakuba i Mariusz jako pierwszy zorientuje się, że został oszukany przez ukochaną.

W zasadzie nikt nie obstawia, że Kasię wyda jej koleżanka, laborantka Anna. A przecież może ruszy ją sumienie i doniesie Jakubowi, że sfałszowała wyniki testów na ojcostwo.

Teorie fanów "M jak miłość" - jak wyda się, że Kasia okłamała Mariusza i Jakuba, który jest ojcem dziecka