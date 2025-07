M jak miłość. Paweł przejmie opiekę nad synem! Antoni Lucjan nieźle da mu w kość - ZDJĘCIA

Paweł zajmie się Antonim Lucjanem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Paweł będzie chętnie zajmował się Antonim Lucjanem. I nic dziwnego, gdyż w końcu doczeka się własnego dziecka, a na dodatek jeszcze syna. I choć Zduński już sprawdził się jako opiekun Basi (Gabriela Raczyńska), która przecież nie była jego biologiczną córką, mimo iż on ją tak traktował, to co dopiero będzie można powiedzieć o chłopcu, nad którym w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej tak ochoczo przejmie opiekę, aby nieco odciążyć swoją żonę i dać jej odpocząć, a także nieco odkupić swoje winy, jakich dopuścił się przy okazji swoich fałszywych oskarżeń jeszcze w trakcie trwania ciąży!

Zduński tak poświęci się synowi, że nie będzie miał siły na żonę w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

Oczywiście, w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Franka będzie zachwycona postawą Pawła. Tym bardziej, że Antoni Lucjan mu nie odpuści i da mu naprawdę nieźle w kość. Synek nie będzie miał wobec ojca żadnej litości i da mu ostro popalić, co Dominika Kachlik dobrze pokazała na swojej relacji na Instagrmie, zamieszczając ich wspólne zdjęcie! I niech nikogo nie zwiedzie śpiący maluch, gdyż sam opis już wiele zdradza, co się zadziało nim do tego doszło!

- Daddik 🥵 @rafalmroczek - podpisała aktorka.

Ale to nie wszystko, gdyż Dominika Kachlik pokazała jeszcze, czym to się skończy! A mianowicie odsypianiem Pawła, którego opieka nad niesfornym maluchem w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nieźle wykończy! Do tego stopnia, że i on będzie łapał każdą wolną chwilę na odpoczynek, przez co wypoczęta Franka zejdzie nieco na dalszy plan! I póki co będzie mogła zapomnieć o amorach, bo jej mąż nie będzie miał na to siły!

- Ja cię kocham, a ty śpisz... @mjakmilosc.official - dodała Dominika Kachlik.

Franka i Paweł w końcu znajdą czas i dla siebie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

Jednak spokojnie, gdyż taki stan w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach nie będzie trwał wiecznie i z pewnością i Antoni Lucjan da w końcu swoim obojgu rodzicom i chwilę wytchnienia i czasu tylko dla siebie. Tym bardziej, że jego rodzice wciąż będą mogli liczyć i na pomoc babci Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i prababci Barbary (Teresa Lipowska) i stryja Jędrzeja Gutowskiego (Piotr Majerczyk) z żoną Hanusią (Elżbieta Firek). Także w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej i ich wspólne chwile nie uciekną!