M jak miłość. Rodzinne wakacje Zduńskich bez bliźniaczek! Co stanie się z Emilką i Zuzią? - ZDJĘCIA

Kinga i Piotrek wyjadą na wakacje tylko z Lenką i Miśkiem w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Kinga i Piotrek wybiorą się w końcu na zasłużone wakacje! I nic dziwnego, gdyż w nowych odcinkach emocji u nich nie zabraknie i to głównie za sprawą zboczonego Hoffmana (Mateusz Rusin), który nie odpuści Zduńskiej i jego córce Sarze (Nadia Smyczek)! Ale nie tylko, gdyż do tego wszystkiego dojdzie jeszcze praca, opieka nad dziećmi i strach o Magdę (Anna Mucha)!

Ale na szczęście, w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej nadejdzie też moment, aby odpocząć! Tyle tylko, że w niepełnym składzie, gdyż Zduńscy nie wybiorą się na wakacje sami, ani nawet ze wszystkimi dziećmi, gdyż Katarzyna Cichopek pochwaliła się na swoim Instagramie zdjęciem z planu, na którym widzimy Kingę wyłącznie z Piotrkiem i 2 najstarszych dzieci!

Czemu Zduńscy nie zabiorą ze sobą bliźniaczek w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach małżonkowie zabiorą ze sobą wyłącznie Lenkę i Miśka. Co prawda, do Grabiny dotrze także Sara, jednak nie będzie ona sama, gdyż wspólnie z nią przyjedzie i Dariusz, przez co i nastolatka będzie mieć "opiekę". Dlaczego zatem Kinga i Piotrek nie wezmą ze sobą bliźniaczek?

Czemu w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Emilka i Zuzia nie spędzą rodzinnych wakacji ze swoim starszym rodzeństwem i rodzicami i co z nimi się stanie? Czy bliźniaczki znów zachorują i zostaną w domu Krysią (Hanna Mikuć)? A może dziewczynki będą w pełni zdrowe, jednak Zduńscy i tak postanowią zostawić je z matką Kingi, aby ta nie była sama, w czasie, gdy ich nie będzie?

Co wydarzy się w trakcie wakacji małżonków w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach?

Odpowiedź na to pytanie poznamy już w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach! Ale może Zduńscy po prostu będą mieli nosa, aby nie zabierać ze sobą dziewczynek! A wszystko przez to, że to właśnie w Grabinie po raz kolejny Hoffman "zaatakuje" Kingę i zacznie ją podrywać. Tyle tylko, że tak nieudolnie, że żonie Piotrka aż zrobi się niedobrze i czym prędzej zakończy to żenujące spotkanie!

Jednak to mimo wszystko nie odbije się na ich małżeństwie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej, a Zduńskim i tak uda się odzyskać spokój i siły, aby wrócić do rzeczywistości i bliźniaczek z naładowanymi bateriami!

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu. Dorota pozna ostateczną diagnozę! Zboczeniec Hoffman nie odpuści Kindze