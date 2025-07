M jak miłość. Kinga odrzuci namolnego Hoffmana! Zrobi jej się niedobrze od zalotów zboczeńca! - ZDJĘCIA

Piotrek znów wpakuje żonę w ramiona zboczonego Hoffmana w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Hoffman znów zacznie urabiać Kingę! Szczególnie, gdy kolejny raz pomoże mu w tym nieświadomy Piotrek, który jak podaje swiatseriali.interia.pl zaprosi go wraz z Sarą do Grabiny! Tym bardziej, że oczywiście nie będzie wiedział o tym, że pod jego nieobecność Dariusz zwabił jego żonę do siebie i próbował otumanić narkotykiem, ale na szczęście dzięki Miśkowi (Aleksander Bożyk) do najgorszego nie doszło!

Dlatego w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej znów wyciągnie do "osamotnionego" Dariusza pomocną dłoń, z której on ponownie skorzysta! Tym bardziej, że nie odpuści i wciąż będzie miał w tym swój chory cel, aby wykorzystać jego żonę! A dzięki temu kolejny raz będzie na dobrej drodze!

Napalony Dariusz nie odpuści Kindze i kolejny raz zacznie się do niej dostawiać w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej!

A wszystko przez to, że w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Hoffmanowi ponownie uda się zostać ze Zduńską sam na sam. I wówczas Dariusz znów zacznie swoją chorą grę i spróbuje zrobić z siebie ofiarę w jej oczach! I choć początkowo Kinga da się na to nabrać i nawet zacznie go pocieszać, to jednak w pewnym momencie w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej ojciec Sary tak się zagalopuje, że i jej włączy się czerwona lampka!

- Cieszę się, że dziewczyny spędzą razem weekend. Pewnie, gdyby nie Sara, Lenka wolałaby zostać w Warszawie - przyzna Kinga.

- Nie zrozum mnie źle, ale Sara zrobiłaby wszystko, byle tylko nie spędzać czasu ze mną... Ludzie myślą, że jeśli ktoś ma dobrą pracę, pieniądze, to wszystko jest w porządku, ale nie wiedzą, jak to jest, gdy nikt cię nie rozumie... Gdy nawet twoja córka cię odrzuca - zacznie użalać się nad sobą Dariusz.

- Jest teraz w trudnym wieku, to minie - spróbuje pocieszyć go Zduńska.

- Może... Ale czasem czuję się w tym wszystkim tak cholernie samotny i... zazdroszczę ci - wyzna Hoffman.

Zduńska pogoni namolnego ojca Sary w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach!

A to dlatego, że w tym momencie w nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Dariusz dosiądzie się do Kingi i niby przypadkiem ją dotknie. Ale Zduńska od razu odczyta jego intencje i momentalnie od niego odskoczy. Jednak Hoffman nie odpuści i dalej będzie kontynuował swoją chorą grę!

- Czego? - spyta Kinga.

- Fantastycznych relacji z dziećmi, z mężem... Widać, że bardzo się kochacie, przyjaźnicie. Mnie nigdy coś takiego nie spotkało, a zaliczyłem już dwa małżeństwa, kilka związków... Może nie zasłużyłem - zażartuje Darek, po czym spojrzy Zduńskiej głęboko w oczy.

Tyle tylko, że wówczas w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej Kinga już prawie nie będzie go słuchać, gdyż nagle źle się poczuje! Zduńska weźmie głęboki oddech, ale z każdym kolejnym słowem zboczeńca będzie jej się robić coraz bardziej niedobrze! Do tego stopnia, że w końcu gwałtownie się odwróci i zdecydowanie zakończy to niekomfortowe spotkanie!

- Rzadko spotyka się osoby, które mają w sobie taką ciepłą energię... Serio, jesteś inna niż większość ludzi. Potrafisz dostrzec w człowieku coś więcej niż tylko to, co na powierzchni. Czy Piotr naprawdę cię docenia? Jest szczęściarzem, bo takich kobiet jak ty... naprawdę się nie spotyka - kontynuuje coraz bardziej napalony Hoffman.

- Strasznie cię przepraszam, ale coś jest nie tak. Źle się czuję, muszę wracać, sorry - rzuci na pożegnanie Zduńska. Ale czy wtedy ojciec Sary definitywnie odpuści? A może wręcz przeciwnie? Czy Kinga wreszcie powie Piotrkowi prawdę o ich sąsiedzie i jego zalotach względem niej? Przekonamy się już niebawem!