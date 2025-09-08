M jak miłość, odcinek 1872: Oto kolejna ofiara Hoffmana! Zaciągnie ją do łóżka na służbowym wyjeździe i zacznie grozić - WIDEO, ZDJĘCIA

Tak Hoffman w 1872 odcinku "M jak miłość" ujawni prawdziwe oblicze!
Nowy sezon "M jak miłość" w 1872 odcinku zacznie się od wyjazdu Darka Hoffmana do Londynu, który podczas służbowej podróży znajdzie sposób, jak zaspokoić swoje chore żądze. Kinga i Piotrek (Marcin Mroczek) jeszcze nie będą wiedzieli, z kim mają do czynienia, jaki naprawdę jest ojciec Sary, że sąsiad z Deszczowej skrywa dwie twarze - samotnego, troskliwego "tatusia" i zwyrodnialca, który poluje na uległe mu kobiety!
To ona będzie ofiarą Hoffmana w Londynie w 1872 odcinku "M jak miłość"
Co dokładnie wydarzy się w hotelowym pokoju Hoffmana w 1872 odcinku "M jak miłość" we wrześniu? Tego dokładnie nie wiadomo, bo nieobliczalny zboczeniec postara się o to, by nikt się nie dowiedział, jak skrzywdził swoją pracownicę. Hoffman będzie chciał się jej jak najszybciej pozbyć. Zmuszając swoją ofiarę do pełnego milczenia.
Tak okrutny Darek w nowym sezonie "M jak miłość" zrobi z dziewczyną dokładnie to samo, co chciał zrobić z Kingą, kiedy zwabił ją do swojego domu i dosypał narkotyki do herbaty.
Po powrocie z Londynu bezwzględny Hoffman w 1872 odcinku "M jak miłość" zawiezie młodą kobietę pod dom i postawi jej walizkę pod nogami. Ofiara zwyrodnialca ukryje łzy pod okularami przeciwsłonecznymi. Na pożegnanie potwór przypomni jej, by nikomu się nie wygadała, co jej zrobił.
- Przestań płakać! Daj spokój. Chyba nie będziesz robiła afery tam, gdzie jej nie ma? I żeby było jasne - sama przyszłaś do mojego pokoju, więc teraz nie zgrywaj niewiniątka! Poza tym, jeżeli chcesz, zawsze możesz poszukać sobie innej pracy! Do jutra! - zagrozi Hoffman.
Sara w odcinek 1872 odcinku "M jak miłość" ujawni, co jej ojciec zrobił matce
Tym samym 1872 odcinku "M jak miłość" potwierdzi się to, co Sara powie o swoim ojcu potworze Lence Zduńskiej (Olga Cybińska). Na krótko przed jego przylotem z Londynu, nastolatka zacznie się bać, do czego teraz posunie się Hoffman. Od czasu odejścia matki, Inki, ojciec wyżywa się na niej przy każdej okazji. Ale przed Zduńskimi i innymi ludźmi odgrywa rolę kochającego taty. Sara nie będzie mogła liczyć na pomoc matki, nie wiedząc nawet, co się z nią dzieje.
- Nigdy nie wiadomo, czego się po nim spodziewać... Normalnie mu odbija i robi się, nie wiem, nieobliczalny? Wyobraź sobie, że stary wmówił wszystkim, że matka sfiksowała i tylko on może się mną właściwie zająć... - wyzna Sara jedynej przyjaciółce.
Kiedy 1872 odcinek "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej?
Pierwszy odcinek "M jak miłość" nowego sezonu po wakacjach 2025 to odcinek numer 1872. Zostanie on wyemitowany w poniedziałek, 8.09.2025, o godz. 20.55 w TVP2.