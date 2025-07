M jak miłość. Nadia uratuje Magdę! Dzięki niej ostatecznie pomści Święcickiego

W nowym sezonie "M jak miłość" po wakacjach Magda (Anna Mucha) i Andrzej (Krystian Wieczorek) w końcu będą mogli odetchnąć z ulgą, gdyż Święcicki (Artur Paczesny) pójdzie siedzieć, przez co koszmar Budzyńskiej wreszcie się zakończy! A to dlatego, że sąd wymierzy mu karę 4 lat pozbawienia wolności, przez co właścicielka siedliska wreszcie będzie mogła spać spokojnie! A to wszystko dzięki Nadii (Mira Fareniuk), która wcześniej przekaże jej swój talizman, który i jej w nowym sezonie "M jak miłość" po przerwie wakacyjnej w końcu przyniesie szczęście! Co to takiego będzie? Koniecznie poznaj szczegóły!