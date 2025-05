M jak miłość. Stryj Franki przejmie opiekę nad synem Zduńskich! Tak szybko wyrośnie mały Antoś w nowym sezonie - ZDJĘCIA

M jak miłość. To on będzie bronił podłego Święcickiego. Budzyński i Werner mają z nim jakieś szanse? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Zmiany w obsadzie od września. Tak nowi bohaterowie wkroczą do akcji - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Taka przyszłość czeka Mateusza! Nie wróci na stałe do domu Mostowiaków w Grabinie? - ZDJĘCIA, WIDEO

M jak miłość. Po porodzie Kasi wyda się, że dziecko jest Jakuba, bo będzie podobne do biologicznego ojca? Fani prześcigają się w teoriach

Stryj Gutowski znów w akcji. Wizyta zakończy się tak jak poprzednio?

Najnowsze relacje z planu „M jak miłość” wskazują na to, że stryj Gutkowski z Haneczką będą stałymi gośćmi w mieszkaniu Zduńskich. W końcu to dla nich także wielka radość, że rodzina powiększyła się o nowego członka. Problem polega jednak na tym, że ostatnia wizyta stryja Gutowskiego w mieszkaniu Franki i Pawła skończyła się kompletną klapą.

Przypomnijmy, że już na wejściu Jędrzej obudził Antoniego Lucjana, potem razem z Haneczką narobili hałasu, a mężczyzna wtrącił się w plany Zduńskich. Mało tego, między góralami doszło do ostrej kłótni, która także obudziła malutkiego chłopca. W końcu w całą sprawę zainterweniowała Marysia (Małgorzata Pieńkowska) i zarządziła, że zabiera niesforne małżeństwo do Grabiny. Gutowski z żoną nie popisali się podczas odwiedzin Franki i Pawła w Warszawie. Właściwie tylko zakłócili ich spokój.

Antoni Lucjan podrośnie w nowym sezonie "M jak miłość"

Jak się okaże w kolejnych odcinkach „M jak miłość”, Gutowski z Haneczką powrócą do Warszawy. Stryj Franki będzie opiekował się malutkim Antonim Lucjanem. Co ciekawe, chłopczyk nieco zmienił się od pierwszych scen w serialu, tuż po porodzie serialowej Zduńskiej. Widać, że malutki aktor podrósł, a widzowie z pewnością dostrzegą subtelne różnice.

Gutowski pomoże France w opiece nad Antonim Lucjanem

Jak informowaliśmy, w kolejnych odcinkach „M jak miłość” po wakacjach dojdzie do walki o zdrowie i życie Franki. Góralka wyląduje w szpitalu i przejdzie operację. Pawła wesprze Artur Rogowski (Robert Moskwa), a przerażony Zduński nie odstąpi żony na krok. Będzie czuwał w korytarzu szpitala.

O ile sceny do „M jak miłość” są kręcone chronologicznie, o tyle wydaje się, że stryj Gutowski pomoże bratanicy już po wypadku. To oznacza, że Franka przeżyje operację i będzie miała wsparcie bliskich w tym trudnym czasie. Wszystko wskazuje na to, że Zduńscy będą mogli liczyć na rodzinę.

M jak miłość ZWIASTUN nowego sezonu za kulisami serialu! To się wydarzy po wakacjach Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.