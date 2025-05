M jak miłość

M jak miłość. Dramat Pawła w szpitalu podczas operacji Franki w nowym sezonie! Nie tylko Rogowski będzie go wspierał - ZDJĘCIA

Paweł (Rafał Mroczek) przeżyje wielki dramat w nowym sezonie "M jak miłość"! Zduński wyląduje w szpitalu, ale to nie on będzie walczył o życie! Zmasakrowana Franka (Dominika Kachlik) trafi na stół operacyjny, a zrozpaczony mąż zadrży o jej życie! Stan góralki będzie bardzo poważny, a Paweł nie opuści jej na krok. W szpitalnym korytarzu w kolejnych odcinkach "M jak miłość" wesprze go Rogowski (Robert Moskwa), ale nie tylko!